За пределом понимания: можно ли доверять искусственному интеллекту?

Марианн Ленис / Би-Би-си

Мы живем в уникальное время в истории человечества, когда искусственный интеллект затрагивает большой спектр вопросов в нашей жизни. Но что если мы на самом деле не знаем, как именно машины принимают решения? Что это значит для человека?

Представьте, что вам отказали в медицинской страховке. А когда вы спрашиваете почему, компания переводит стрелки на свой алгоритм оценки рисков.

Или вы ждете одобрения банка по ипотеке, но вам отказывают, а объяснить причину не могут.

Или представьте, если говорить о более серьезных вещах, что полиция станет задерживать людей по подозрению в подготовке преступления, основываясь лишь на предсказаниях алгоритма.

Искусственный интеллект (ИИ) сейчас внедряют во многие сферы нашей жизни, в том числе в медицинские исследования, в процесс определения диагнозов или приговоров. Алгоритмы машинного обучения управляют автономными автомобилями, обеспечивают национальные системы наблюдения, а также военные системы наводки.

Как говорится в недавнем докладе консалтинговой фирмы PwC, глобальная экономика вырастет на 15,7 трлн долл. к 2030 году благодаря одному лишь ИИ.

Но какой ценой? Алгоритмы глубокого обучения становятся настолько сложными, что даже их создатели не всегда знают, как именно они приходит к тому или иному решению.

ИИ обладает большим потенциалом в медицине и разработке новых лекарств

Нейросети работают благодаря множеству соединенных между собой "нейронов", которые пропускают через себя огромные объемы информации и выделяют модели среди множества переменных, используя алгоритмы машинного обучения. И, самое главное, они адаптируются в ответ на то, что узнали.

Все это делает уже доступные нам сервисы лучше, начиная с более точных прогнозов погоды и заканчивая усовершенствованными методами определения стадий рака.

Однако Роди Дейвис, директор по вопросам политики и программ Фонда помощи благотворительным организациям (Charities Aid Foundation), считает, что когда такие системы используются в системах доступа, например, к коммунальным услугам или подсчетам голосов, это порождает трудности.

Дэвид Штерн, менеджер по количественным исследованиям в технологической компании G-Research, которая использует машинное обучение для того, чтобы предсказывать цены на финансовых рынках, предостерегает, что молниеносный прогресс в исследованиях ИИ в последние годы связан был прежде всего с так называемыми методами черного ящика.

Системы Satnav позволяют нам избежать пробок на дорогах. А в состоянии ли ИИ контролировать всю транспортную систему?

"Процесс обучения в этом крайне популярном сейчас подходе определяет настройки миллионов внутренних параметров, которые взаимодействуют сложными способами и которые очень трудно переписать и объяснить".

Другой тренд в роботизации - это глубокое обучение с подкреплением.

В его случае разработчик просто определяет поведенческие цели системы, а она автоматически учится, непосредственно взаимодействуя в окружающей средой, объясняет Штерн.

"Это порождает систему, разобраться в которой становится еще труднее", - говорит он.

Специалисты пытаются разработать методы понимания и контроля этих алгоритмы. Например, Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США ведет проект Explainable AI ("Объяснимый ИИ").

А некоммерческая исследовательская компания OpenAI разрабатывает "путь к общему безопасному искусственному интеллекту".

Это звучит вполне разумно, но одно из преимуществ ИИ как раз в том, что он может делать то, чего не может человеческий мозг. И с этой точки зрения благодаря подобным проектам мы рискуем застопорить развитие ИИ.

Адриан Веллер считает, что если ИИ работает хорошо, то человеку необязательно его контролировать

Адриан Веллер, программный директор по искусственному интеллекту в Институте Алана Тьюринга, предполагает, что знание того, как именно работает ИИ, нужно только в случае, если он принимает критически важные решения. Другие соображения могут быть важнее прозрачности программы.

"Если бы мы могли быть уверены в том, что система работает надежно и безопасно и в ней исключена дискриминация! В некоторых случаях эти вопросы важнее, чем то, понимаем ли мы суть функционирования системы", - говорит он.

Что касается беспилотных машин или медицинских диагнозов: если автомобиль будет более безопасным и сможет спасать людям жизни, это будет гораздо важнее, чем то, как именно он работает, говорит Веллер.

"Говоря о медицинских диагнозах, если система точна в среднем в 95% случаев, это хорошая новость, - утверждает ученый. - Хотя я все равно хотел бы знать, насколько она точна по отношению лично ко мне, и ее прозрачность мне бы в этом помогла".

"Но если бы у нас был какой-то другой способ быть уверенными, что алгоритм действительно точен в моем случае, тогда я бы меньше беспокоиться о его интерпретируемости", - добавляет Веллер.

Если ИИ вынесет приговор о тюремном заключении, должны ли мы иметь право знать, как он у этому пришел?

Но в случаях, когда ИИ выносит приговор и определяет то, сколько человеку сидеть в тюрьме, важно иметь представление о процессе принятия решений, замечает Веллер.

"Если алгоритм рекомендовал заточить меня на шесть лет, я бы хотел получить этому объяснение, понять, насколько приемлемому процессу следовал ИИ, и иметь возможность оспорить его решение, если я с ним не согласен", - замечает он.

"Я согласен с мнением, что мы должны требовать от компаний разъяснять действия алгоритма, особенно когда у нас есть подозрение, что за ним стоит человек", - говорит Веллер.

Без этих гарантий есть риск, что люди могут подвергнуться дискриминации, не зная почему, и окажутся на обочине.