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Почему кое-кто все время опаздывает, и что можно с этим поделать
15:49 29.03.2017 |
Опоздание - не всегда следствие неуважения или безалаберности; его причины могут быть гораздо глубже, рассказывает обозреватель BBC.
Должна признаться: я не умею все делать вовремя. Если совсем начистоту, я несколько раз, к стыду своему, срывала срок сдачи этой статьи.
Я бы и рада сделать вид, будто это такой журналистский прием (чтобы полностью погрузиться в тему опозданий), но это не так.
Я знаю, что я не одна такая. Мы все знаем массу таких людей: вечно опаздывающую няню, коллегу, который просто не может не сорвать срок сдачи работы, подружку, которую надо звать за полчаса, чтобы она успела к обеду...
Мало что вызывает такое раздражение, как чужая привычка вечно опаздывать.
Но какие бы мысли ни приходили вам в голову во время томительного ожидания, скорее всего, причина опоздания не в том, что ваш друг или коллега эгоист.
Психологи, изучавшие причины непунктуальности, предполагают, что эта черта может быть следствием сбоев в работе мозга.
Опоздание - это не проявление невоспитанности или лени
Отсутствие пунктуальности почти всегда воспринимается в штыки, хотя иногда это несправедливо.
"Легче всего приписывать опоздания неорганизованности, безалаберности, отсутствию должного воспитания и уважения к другим", - отмечает Гарриет Меллот, которая изучает в Лондоне клиническую психологию и когнитивно-поведенческую психотерапию.
"Меня, например, ужасно бесит, когда люди опаздывают - я прощаю такое только своим пациентам!"
Однако многие из них вовсе не хотят доставлять неудобств своим друзьям, родным и начальству. Люди, страдающие недостатком пунктуальности, часто с ужасом и стыдом осознают, какие последствия может иметь опоздание для отношений, репутации, карьеры и финансового положения.
"Хотя некоторые обожают заставлять себя ждать, обычно опаздывать никто не любит, - пишет Дайана Делонзор в своей книге "Никогда больше не опаздывай!" (Never Be Late Again). - Но при этом отсутствие пунктуальности остается настоящим бичом".
Бесконечные отговорки
Некоторые причины опозданий, особенно в их острой форме, повсеместно признаются уважительными - среди примеров можно назвать несчастный случай или болезнь.
Но многие оправдания не так просто принять. Некоторые списывают свою непунктуальность на склонность к глобальному мышлению и необходимость заботиться о более важных вещах, чем течение времени, на милые причуды, на способность выдать наилучший результат исключительно в условиях цейтнота или на принадлежность к "совам", а не к "жаворонкам".
Джоанна, педагог из Лондона, которая попросила не называть ее фамилию, считает, что ее репутация вечно опаздывающего человека отчасти объясняется различиями в восприятии.
"Бывает, что кто-нибудь из моих друзей зовет меня в гости и говорит: 'Приходи в любое время после семи', - поясняет она, - но если я являюсь в восемь или позже, на меня обижаются".
Иногда хронические опоздания - это не вина человека, а его беда.
У всех, кто страдает недостатком пунктуальности, в характере часто бывает много общего: по мнению специалистов, им присущи оптимизм, низкий уровень самоконтроля, тревожность или любовь к острым ощущениям.
Различия в типах личности позволяют объяснить и разницу в восприятии хода времени.
В 2001 году Джефф Конти, преподаватель психологии из Государственного университета Сан-Диего (США), провел эксперимент, разделив его участников на два типа: А (честолюбивые, склонные к соперничеству) и Б (склонные к творчеству, размышлениям и исследованиям).
Он попросил их, не глядя на часы, оценить продолжительность одной минуты.
Представители типа А посчитали, что минута прошла, примерно через 58 секунд после начала отсчета, а представители типа Б - через 77 секунд.
Ваш худший враг - вы сами
Люди, которые постоянно опаздывают, часто ощущают "странную навязчивую потребность защищаться", как написал в 2015 году американский блоггер Тим Урбан, признавшийся в собственной непунктуальности.
Бедняг, страдающих от этой напасти, он окрестил "хронически опаздывающими безумцами".
Конечно, бывают и другие причины для опозданий, но многие из них вызваны самим человеком: например, предчувствие опоздания или даже чрезмерное внимание к деталям.
Для Джоанны самый больной пример - подготовка отчетов для школы.
"У меня никогда не получается сдать их в срок, и это выглядит так, как будто я наплевательски отношусь к работе", - сетует она.
"Я размышляю над отчетами целыми неделями и очень стараюсь оценить каждого ученика! Но тот факт, что я сдаю документы с опозданием, сводит все мои усилия на нет".
По мнению Меллот, у некоторых опоздания - это "следствие распространенных психических проблем, вызывающих глубокое беспокойство, или расстройств нервной системы".
К примеру, она поясняет, что люди, страдающие повышенной тревожностью, часто избегают определенных ситуаций.
Те, у кого занижена самооценка, склонны критически относиться к своим способностям, из-за чего у них может уходить больше времени на проверку своей работы.
А депрессия часто сопровождается упадком сил, и в этом состоянии заставить себя поторопиться становится еще сложнее.
Как избавиться от склонности к опозданиям
Доктор Линда Сападин, психолог в частной нью-йоркской клинике и автор книги "Как бороться с опозданиями в эпоху цифровых технологий" (How to Beat Procrastination in the Digital Age), считает, что некоторые хронические опоздания вызваны "проблемой навязчивого обдумывания".
По ее мнению, опаздывающий человек зацикливается на своем страхе, связанном с приближением какого-либо события или срока сдачи работы, и вместо того, чтобы думать о том, как преодолеть этот страх, превращает его в оправдание, - чаще всего выражаемое через союз "но".
К примеру: "Я хотела прийти на мероприятие вовремя, но не могла решить, что надеть; я начал писать статью, но побоялся, что мои коллеги сочтут ее плохой", - поясняет она.
"Самое главное - то, что идет после этого "но", - убеждена Сападин.
Она предлагает своим читателям заменять в таких фразах союз "но" союзом "и", поясняя, что "но" обозначает противодействие и блокирование, а "и" - связь и решимость, благодаря чему "задача перестает быть такой пугающей, а страх уже не является таким серьезным препятствием".
Делонзор стала более пунктуальной, когда выявила ту черту в своем характере, которая заставляла ее постоянно опаздывать, и начала над ней работать.
По ее словам, этому предшествовало много безуспешных попыток исправить ситуацию. А потом она осознала, что ей просто нравится ощущение цейтнота и что единственный способ справиться с проблемой состоит в том, чтобы изменить эту привычку.
"Стремясь научиться делать все вовремя, я поняла, как важно быть надежным человеком, - рассказывает Делонзор. - Вскоре развитие этой черты характера превратилось для меня в первоочередную задачу".
Если вам надоело вечно ждать опаздывающих друзей, установите границы и ответственность за опоздания
А иногда друзья и близкие просто устают мириться с ситуацией. Так, некоторые клиенты Сападин признались, что получили ее консультации или курс занятий в подарок от близкого человека, у которого лопнуло терпение их все время ждать.
У тех, кому приходится постоянно ждать, тоже есть надежда: вы можете сами определять, до какой степени вы готовы принимать ситуацию.
"Вместо того чтобы раздражаться или расстраиваться, можно заявить о своем недовольстве и установить границы", - советует Сападин. - Обсудите с человеком, что делать в случае его опоздания".
Например, скажите своему другу, что если он опоздает больше чем на десять минут, вы пойдете в кино без него.
Коллеге, который никогда вовремя не сдает свою часть работы, можно пригрозить тем, что к следующему проекту его просто не будут привлекать и сообщат об этом начальству.
Для меня поворотным пунктом стал момент, когда моя близкая подруга заявила, что больше не готова терпеть мои опоздания.
Я заявилась на нашу совместную пробежку по парку на час позже оговоренного времени. Подруга сказала, что с нее хватит и что больше никаких мероприятий с моим участием она планировать не будет.
Ее слова стали для меня лучшим лекарством: я почувствовала ответственность и стала выявлять и решать проблемы, из-за которых я постоянно опаздывала.
Как говорится, старые привычки без боя не сдаются, и мои муки над этой статьей - лучшее тому подтверждение.
Но в следующий раз, когда я заставлю себя ждать, я подумаю над своим образом мыслей и постараюсь изменить его - хотя бы чуть-чуть.
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