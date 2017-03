Лора Кларк, BBC Capital



Опоздание - не всегда следствие неуважения или безалаберности; его причины могут быть гораздо глубже, рассказывает обозреватель BBC.

Должна признаться: я не умею все делать вовремя. Если совсем начистоту, я несколько раз, к стыду своему, срывала срок сдачи этой статьи.

Я бы и рада сделать вид, будто это такой журналистский прием (чтобы полностью погрузиться в тему опозданий), но это не так.

Я знаю, что я не одна такая. Мы все знаем массу таких людей: вечно опаздывающую няню, коллегу, который просто не может не сорвать срок сдачи работы, подружку, которую надо звать за полчаса, чтобы она успела к обеду...

Мало что вызывает такое раздражение, как чужая привычка вечно опаздывать.

Но какие бы мысли ни приходили вам в голову во время томительного ожидания, скорее всего, причина опоздания не в том, что ваш друг или коллега эгоист.

Психологи, изучавшие причины непунктуальности, предполагают, что эта черта может быть следствием сбоев в работе мозга.

Решить эту проблему можно разными способами.

Опоздание - это не проявление невоспитанности или лени

Отсутствие пунктуальности почти всегда воспринимается в штыки, хотя иногда это несправедливо.

"Легче всего приписывать опоздания неорганизованности, безалаберности, отсутствию должного воспитания и уважения к другим", - отмечает Гарриет Меллот, которая изучает в Лондоне клиническую психологию и когнитивно-поведенческую психотерапию.

"Меня, например, ужасно бесит, когда люди опаздывают - я прощаю такое только своим пациентам!"

Однако многие из них вовсе не хотят доставлять неудобств своим друзьям, родным и начальству. Люди, страдающие недостатком пунктуальности, часто с ужасом и стыдом осознают, какие последствия может иметь опоздание для отношений, репутации, карьеры и финансового положения.

"Хотя некоторые обожают заставлять себя ждать, обычно опаздывать никто не любит, - пишет Дайана Делонзор в своей книге "Никогда больше не опаздывай!" (Never Be Late Again). - Но при этом отсутствие пунктуальности остается настоящим бичом".

Бесконечные отговорки

Некоторые причины опозданий, особенно в их острой форме, повсеместно признаются уважительными - среди примеров можно назвать несчастный случай или болезнь.

Но многие оправдания не так просто принять. Некоторые списывают свою непунктуальность на склонность к глобальному мышлению и необходимость заботиться о более важных вещах, чем течение времени, на милые причуды, на способность выдать наилучший результат исключительно в условиях цейтнота или на принадлежность к "совам", а не к "жаворонкам".

Джоанна, педагог из Лондона, которая попросила не называть ее фамилию, считает, что ее репутация вечно опаздывающего человека отчасти объясняется различиями в восприятии.

"Бывает, что кто-нибудь из моих друзей зовет меня в гости и говорит: 'Приходи в любое время после семи', - поясняет она, - но если я являюсь в восемь или позже, на меня обижаются".

Иногда хронические опоздания - это не вина человека, а его беда.

У всех, кто страдает недостатком пунктуальности, в характере часто бывает много общего: по мнению специалистов, им присущи оптимизм, низкий уровень самоконтроля, тревожность или любовь к острым ощущениям.

Различия в типах личности позволяют объяснить и разницу в восприятии хода времени.

В 2001 году Джефф Конти, преподаватель психологии из Государственного университета Сан-Диего (США), провел эксперимент, разделив его участников на два типа: А (честолюбивые, склонные к соперничеству) и Б (склонные к творчеству, размышлениям и исследованиям).

Он попросил их, не глядя на часы, оценить продолжительность одной минуты.

Представители типа А посчитали, что минута прошла, примерно через 58 секунд после начала отсчета, а представители типа Б - через 77 секунд.

Ваш худший враг - вы сами

Люди, которые постоянно опаздывают, часто ощущают "странную навязчивую потребность защищаться", как написал в 2015 году американский блоггер Тим Урбан, признавшийся в собственной непунктуальности.

Бедняг, страдающих от этой напасти, он окрестил "хронически опаздывающими безумцами".

Конечно, бывают и другие причины для опозданий, но многие из них вызваны самим человеком: например, предчувствие опоздания или даже чрезмерное внимание к деталям.

Для Джоанны самый больной пример - подготовка отчетов для школы.

"У меня никогда не получается сдать их в срок, и это выглядит так, как будто я наплевательски отношусь к работе", - сетует она.

"Я размышляю над отчетами целыми неделями и очень стараюсь оценить каждого ученика! Но тот факт, что я сдаю документы с опозданием, сводит все мои усилия на нет".

По мнению Меллот, у некоторых опоздания - это "следствие распространенных психических проблем, вызывающих глубокое беспокойство, или расстройств нервной системы".

К примеру, она поясняет, что люди, страдающие повышенной тревожностью, часто избегают определенных ситуаций.

Те, у кого занижена самооценка, склонны критически относиться к своим способностям, из-за чего у них может уходить больше времени на проверку своей работы.

А депрессия часто сопровождается упадком сил, и в этом состоянии заставить себя поторопиться становится еще сложнее.

Путин славится своими опозданиями. Он умудрился заставить себя ждать даже папу римского

Как избавиться от склонности к опозданиям

Доктор Линда Сападин, психолог в частной нью-йоркской клинике и автор книги "Как бороться с опозданиями в эпоху цифровых технологий" (How to Beat Procrastination in the Digital Age), считает, что некоторые хронические опоздания вызваны "проблемой навязчивого обдумывания".

По ее мнению, опаздывающий человек зацикливается на своем страхе, связанном с приближением какого-либо события или срока сдачи работы, и вместо того, чтобы думать о том, как преодолеть этот страх, превращает его в оправдание, - чаще всего выражаемое через союз "но".

К примеру: "Я хотела прийти на мероприятие вовремя, но не могла решить, что надеть; я начал писать статью, но побоялся, что мои коллеги сочтут ее плохой", - поясняет она.

"Самое главное - то, что идет после этого "но", - убеждена Сападин.

Она предлагает своим читателям заменять в таких фразах союз "но" союзом "и", поясняя, что "но" обозначает противодействие и блокирование, а "и" - связь и решимость, благодаря чему "задача перестает быть такой пугающей, а страх уже не является таким серьезным препятствием".

Делонзор стала более пунктуальной, когда выявила ту черту в своем характере, которая заставляла ее постоянно опаздывать, и начала над ней работать.

По ее словам, этому предшествовало много безуспешных попыток исправить ситуацию. А потом она осознала, что ей просто нравится ощущение цейтнота и что единственный способ справиться с проблемой состоит в том, чтобы изменить эту привычку.

"Стремясь научиться делать все вовремя, я поняла, как важно быть надежным человеком, - рассказывает Делонзор. - Вскоре развитие этой черты характера превратилось для меня в первоочередную задачу".

Если вам надоело вечно ждать опаздывающих друзей, установите границы и ответственность за опоздания

А иногда друзья и близкие просто устают мириться с ситуацией. Так, некоторые клиенты Сападин признались, что получили ее консультации или курс занятий в подарок от близкого человека, у которого лопнуло терпение их все время ждать.

У тех, кому приходится постоянно ждать, тоже есть надежда: вы можете сами определять, до какой степени вы готовы принимать ситуацию.

"Вместо того чтобы раздражаться или расстраиваться, можно заявить о своем недовольстве и установить границы", - советует Сападин. - Обсудите с человеком, что делать в случае его опоздания".

Например, скажите своему другу, что если он опоздает больше чем на десять минут, вы пойдете в кино без него.

Коллеге, который никогда вовремя не сдает свою часть работы, можно пригрозить тем, что к следующему проекту его просто не будут привлекать и сообщат об этом начальству.

Для меня поворотным пунктом стал момент, когда моя близкая подруга заявила, что больше не готова терпеть мои опоздания.

Я заявилась на нашу совместную пробежку по парку на час позже оговоренного времени. Подруга сказала, что с нее хватит и что больше никаких мероприятий с моим участием она планировать не будет.

Ее слова стали для меня лучшим лекарством: я почувствовала ответственность и стала выявлять и решать проблемы, из-за которых я постоянно опаздывала.

Как говорится, старые привычки без боя не сдаются, и мои муки над этой статьей - лучшее тому подтверждение.

Но в следующий раз, когда я заставлю себя ждать, я подумаю над своим образом мыслей и постараюсь изменить его - хотя бы чуть-чуть.