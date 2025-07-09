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Європарламент закликав ЄС конфіскувати заморожені активи РФ для оборони і відбудови України
16:51 09.07.2025 |
Європейський парламент закликав держави ЄС до конфіскації заморожених російських державних активів, для спрямування цих коштів на оборону та відбудову України.
Про це йдеться у резолюції "Щодо людських втрат внаслідок загарбницької війни Росії проти України та нагальної необхідності припинення російської агресії: ситуація з незаконно утримуваними цивільними особами й військовополоненими та постійні бомбардування цивільного населення", затвердженій Європарламентом 9 липня, передає кореспондентка "Європейської правди".
Європарламент наголосив, що заморожені державні активи РФ повинні бути конфісковані та використані для оборони України від російської агресії і для відбудови.
"Європарламент підтверджує свою переконаність, що Росія має компенсувати величезні збитки, завдані Україні, і тому закликає до конфіскації російських державних активів, заморожених у рамках санкцій ЄС або іншими способами, для підтримки оборони й відновлення України", - йдеться у тексті резолюції, який є в розпорядженні "ЄвроПравди".
Документ також наголошує, що для конфіскації росактивів "існують різні юридичні шляхи".
"Бездіяльність є неприпустимою помилкою з боку європейських урядів", - переконані європейські депутати.
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