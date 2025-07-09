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Євроінтеграція: Україна та ЄС розпочали скринінг законодавства у сфері енергетики
13:32 09.07.2025 |
ПЕК (газ та електроенергія), Право, Політика, Міжнародні новини
Україна та Європейський Союз розпочали скринінг українського законодавства у рамках переговорів про євроінтеграцію.
Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.
"Скринінг є важливим етапом у переговорному процесі щодо вступу України до ЄС та визначатиме подальші кроки з імплементації acquis ЄС за главами 15 "Енергетика" та 21 "Транс'європейські мережі", - зазначається у повідомленні.
У Брюсселі 8 липня пройшла презентація поточного стану імплементації актів права ЄС за такими напрямками, як енергоефективність, ринок газу, безпека постачання, відновлювана енергетика та транс'європейські енергетичні мережі. Українська сторона окреслила основні виклики у процесі імплементації та поінформувала про потреби у підтримці з боку ЄС.
Представники Єврокомісії відзначили хороший прогрес України у сферах газу, електроенергетики, дизайну ринку, а також у зміцненні інституційної спроможності.
Серед ініціатив, запропонованих українською стороною, - посилення співпраці між національним енергетичним регулятором та Агентством з питань співробітництва енергетичних регуляторів (ACER); долучення України як спостерігача до органів ЄС, що здійснюють розробку енергетичного законодавства; пришвидшення підключення Оператора газотранспортної системи України до Бази даних ЄС (Union Database); інтеграція енергоринків тощо.
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