Євроінтеграція: Україна та ЄС розпочали скринінг законодавства у сфері енергетики

Україна та Європейський Союз розпочали скринінг українського законодавства у рамках переговорів про євроінтеграцію.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє Міністерство енергетики України.

"Скринінг є важливим етапом у переговорному процесі щодо вступу України до ЄС та визначатиме подальші кроки з імплементації acquis ЄС за главами 15 "Енергетика" та 21 "Транс'європейські мережі", - зазначається у повідомленні.

У Брюсселі 8 липня пройшла презентація поточного стану імплементації актів права ЄС за такими напрямками, як енергоефективність, ринок газу, безпека постачання, відновлювана енергетика та транс'європейські енергетичні мережі. Українська сторона окреслила основні виклики у процесі імплементації та поінформувала про потреби у підтримці з боку ЄС.

Представники Єврокомісії відзначили хороший прогрес України у сферах газу, електроенергетики, дизайну ринку, а також у зміцненні інституційної спроможності.

Серед ініціатив, запропонованих українською стороною, - посилення співпраці між національним енергетичним регулятором та Агентством з питань співробітництва енергетичних регуляторів (ACER); долучення України як спостерігача до органів ЄС, що здійснюють розробку енергетичного законодавства; пришвидшення підключення Оператора газотранспортної системи України до Бази даних ЄС (Union Database); інтеграція енергоринків тощо.