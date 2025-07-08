Фінансові новини
- |
- 08.07.25
- |
- 15:48
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Зарплати українських розробників — літо 2025
Нові результати зарплатного опитування Dou.ua серед 5000 українських розробників показали, що доходи досвідчених програмістів продовжують зростати, а серед фахівців середнього рівня у деяких компаніях спостерігається зниження.
За останні пів року зарплати Senior розробників і керівників команд зросли. У Middle розробників у деяких компаніях - знизились на кілька десятків доларів.
* Senior розробник - у середньому $4700 на місяць
* Team Lead - $5300
* Technical Lead - $5550
* Middle розробник - близько $2400
* Junior розробник - близько $930
* Стажист - у середньому $376
Найбільше платять у компаніях, які роблять власні продукти, а також стартапи. У фірмах, що надають ІТ-послуги або здають фахівців в оренду іншим компаніям, зарплати розробників середнього рівня трохи знизилися.
Досвідчені програмісти у таких компаніях все одно часто отримують більше за середній рівень. Сервісні компанії - найпопулярніше місце роботи для стажистів і тих, хто тільки починає кар'єру.
Найбільше заробляють ті, хто займається Back-end або Mobile-розробкою. Серед мов програмування найвищі середні зарплати у тих, хто працює зі Scala, Go, Kotlin, Swift і Python.
А лідирує серед українських міст Київ та Львів. У середньому близько$3700 на місяць. В Одесі, Харкові, Дніпрі та Вінниці середні зарплати розробників - від $2900 до $3600 на місяць. У Харкові середній рівень трохи вищий - близько $3000, бо там багато керівників команд.
Скільки заробляють за кордоном
Айтівці, які працюють за кордоном, часто отримують більше. Наприклад:
* США - близько $8800 на місяць після сплати податків
* Велика Британія - понад $7200
* Іспанія - близько $5600
Опитування показало, що розробники з рівнем англійської Advanced заробляють у середньому на 200-300 доларів більше, ніж ті, хто знає мову гірше. Це помітно на рівнях Middle і Senior.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|НАБУ провело обшук у «слуги народу» Каптєлова через майно його дружини у Москві
ТОП-НОВИНИ
|Пентагон заявив про надання Україні додаткової зброї за вказівкою Трампа
|США відправлять більше зброї Україні для оборони, - Трамп
|Кабмін відмовився призначити переможця конкурсу новим директором БЕБ: просять інші кандидатури
|Уряд змінив правила перевезення домашніх тварин у автобусах і таксі
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
У РУБРИЦІ
|Україна отримала понад ₴1 мільярд допомоги для фермерів
|Нафта залишається в мінусі, Brent на рівні $69,5 за барель
|Вартість будівництва в Україні зросла на 70% з початку повномасштабної війни – Rauta
|Будівельний ринок України у 2024 році зріс на 20% – Rauta
|Дефіцит кадрів у будівництві змушує компанії переглядати підходи до персоналу – Rauta
|ЄІБ планує розширити кредитні гарантії експортерам в Україну
|Перші два індустріальні парки отримали державне стимулювання на понад ₴200 мільйонів
Бізнес
|Google отримала антимонопольну скаргу через AI Overview
|Чат-бот Copilot на Windows 11 і 10 тепер вміє шукати локальні файли
|Нове меню «Пуск» Windows 11 сортує програми невеликим файлом — без будь-якого ШІ
|Google додає кастомізовані чати Gemini у сервіси Workspace
|Безпрецедентна подія: Мега-популярна гра Sony вийде на Xbox, і нею стане Helldivers 2
|Майже 3 мільйони балів: Red Magic 10S Pro+ очолив червневий рейтинг AnTuTu найпродуктивніших Android-смартфонів
|Штучний інтелект їсть мегавати: дата-центри Google споживають рекордну кількість електроенергії