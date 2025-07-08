Зарплати українських розробників — літо 2025

Нові результати зарплатного опитування Dou.ua серед 5000 українських розробників показали, що доходи досвідчених програмістів продовжують зростати, а серед фахівців середнього рівня у деяких компаніях спостерігається зниження.

За останні пів року зарплати Senior розробників і керівників команд зросли. У Middle розробників у деяких компаніях - знизились на кілька десятків доларів.

* Senior розробник - у середньому $4700 на місяць

* Team Lead - $5300

* Technical Lead - $5550

* Middle розробник - близько $2400

* Junior розробник - близько $930

* Стажист - у середньому $376

Найбільше платять у компаніях, які роблять власні продукти, а також стартапи. У фірмах, що надають ІТ-послуги або здають фахівців в оренду іншим компаніям, зарплати розробників середнього рівня трохи знизилися.

Досвідчені програмісти у таких компаніях все одно часто отримують більше за середній рівень. Сервісні компанії - найпопулярніше місце роботи для стажистів і тих, хто тільки починає кар'єру.

Найбільше заробляють ті, хто займається Back-end або Mobile-розробкою. Серед мов програмування найвищі середні зарплати у тих, хто працює зі Scala, Go, Kotlin, Swift і Python.

А лідирує серед українських міст Київ та Львів. У середньому близько$3700 на місяць. В Одесі, Харкові, Дніпрі та Вінниці середні зарплати розробників - від $2900 до $3600 на місяць. У Харкові середній рівень трохи вищий - близько $3000, бо там багато керівників команд.

Скільки заробляють за кордоном

Айтівці, які працюють за кордоном, часто отримують більше. Наприклад:

* США - близько $8800 на місяць після сплати податків

* Велика Британія - понад $7200

* Іспанія - близько $5600

Опитування показало, що розробники з рівнем англійської Advanced заробляють у середньому на 200-300 доларів більше, ніж ті, хто знає мову гірше. Це помітно на рівнях Middle і Senior.