Фінансові новини
- |
- 09.07.25
- |
- 18:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
ЄСПЛ визнав Росію винною у великій справі за скаргами України і Нідерландів
13:23 09.07.2025 |
Європейський суд з прав людини визнав провину Росії у великій міждержавній справі, що об'єднує скарги України та Нідерландів проти Росії стосовно численних порушень прав людини під час війни до й після 24 лютого 2022 року та щодо збиття рейсу MH17.
Як повідомляє "Європейська правда", рішення суду оголосили 9 липня. Російська сторона була відсутня під час оголошення рішення, як і на попередніх засіданнях.
Йдеться про справу, що об'єднала чотири міждержавних скарги проти Росії до ЄСПЛ з боку України та Нідерландів:
* Україна проти Росії (№ 8019/16) - порушення під час збройного конфлікту на Донбасі, зокрема збиття MH17, тортури, примусову працю та інше;
* Україна проти Росії (№ 43800/14) - викрадення і незаконне переміщення українських дітей до РФ у 2014 році;
* Нідерланди проти Росії (№ 28525/20) - обставини та наслідки збиття рейсу MH17;
* Україна проти Росії (№ 11055/22) - грубі порушення прав людини під час повномасштабного вторгнення з 24 лютого 2022 року.
Суд одностайно визнав, що має юрисдикцію за даними скаргами щодо подій, що відбулися до 16 вересня 2022 року, коли членство Росії у Раді Європи припинилося.
Суд визнав Російську Федерацію винною у численних порушеннях прав людини, що відбувалися на окупованих територіях до та після 24 лютого 2022 року, і їхній масовий та системний характер.
Йдеться про свавільні вбивства цивільних і військовополонених, позбавлення волі, нелюдське поводження, застосування тортур, ігнорування Росією наслідків її ударів для цивільного населення, системну практику придушення української ідентичності, у тому числі через систему освіти, практику "фільтрації", вивезення українських дітей та дорослих цивільних громадян вглиб окупованих територій або на територію РФ тощо.
Також суд встановив, що рейс MH17 над Донбасом збили з російського ЗРК "Бук" і Росія несе відповідальність за те, що це стало можливим.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Європарламент закликав ЄС конфіскувати заморожені активи РФ для оборони і відбудови України
ТОП-НОВИНИ
|Євроінтеграція: Україна та ЄС розпочали скринінг законодавства у сфері енергетики
|ЄСПЛ визнав Росію винною у великій справі за скаргами України і Нідерландів
|Росія встановила новий антирекорд з випущених по Україні понад 700 цілей
|Трамп розмірковує над наданням Україні додаткового Patriot – WSJ
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як уникнути помилок у сумісності комплектуючих завдяки конфігуратору
ПОПУЛЯРНІ СТАТТІ
|Найбільша оборонна компанія Чехії запускає виробництво боєприпасів в Україні
|НАБУ провело обшук у «слуги народу» Каптєлова через майно його дружини у Москві
|Пентагон заявив про надання Україні додаткової зброї за вказівкою Трампа
|США відправлять більше зброї Україні для оборони, - Трамп
|Кабмін відмовився призначити переможця конкурсу новим директором БЕБ: просять інші кандидатури
|Уряд змінив правила перевезення домашніх тварин у автобусах і таксі
|Bloomberg: Зеленський обговорював із Трампом заміну посла України в США
Бізнес
|Зарплати українських розробників — літо 2025
|У Данії ринкова частка електромобілів перевищила 80%
|Windows 11 вперше обійшла Windows 10 за популярністю
|Норвегія впевнено рухається до повної відмови від автомобілів з викидами: 96.9 % продажів у червні - електромобілі
|Інвестиційна компанія відмовилась випускати ETF Tesla після створення Маском партії
|Google отримала антимонопольну скаргу через AI Overview
|Чат-бот Copilot на Windows 11 і 10 тепер вміє шукати локальні файли