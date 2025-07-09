Росія встановила новий антирекорд з випущених по Україні понад 700 цілей

Протиповітряна оборона знешкодила 718 з 741 засобів повітряного нападу РФ, повідомляють Повітряні сили Збройних сил України.

"За попередніми даними, станом на 8:30 протиповітряною обороною знешкоджено 718 засобів повітряного нападу противника, 303 - збито вогневими засобами, 415 - локаційно втрачені", - зазначено у повідомленні.

Вогневими засобами збито 296 ворожих БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) , 415 локаційно втрачені/подавлені РЕБ, сім крилатих ракет "Х-101"/"Іскандер-К" - збито.

Загалом в ніч на 9 липня (із 20:00 8 липня) противник атакував 741 засобом повітряного нападу. Зокрема, 728 ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Брянськ, Приморсько-Ахтарськ, Курськ, Орел, Міллєрово - РФ.

Крім того, було запущено сім крилатими ракетами "Х-101"/"Іскандер-К" із районів Енгельса Саратовської області та Курської області - РФ, шість аеробалістичних ракет Х-47М2 "Кинджал" із повітряного простору Липецької області - РФ.

Заззначається, що основний напрямок удару був спрямований на Волинь, зокрема, на Луцьк.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Між тим, зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, а також падіння збитих - на 14 локаціях.