Google отримала антимонопольну скаргу через AI Overview

Google отримала антимонопольну скаргу в Європейському союзі щодо функції "Огляд від ШІ" (AI Overview) у системі пошуку від групи незалежних видавців, які також просили вжити тимчасових заходів для запобігання нібито непоправній шкоді для них. Про це повідомляє Reuters на основі судових документів.

Функція "Огляд від ШІ" видає користувачам пошукової системи Google стиснуту відповідь на їх запит, а заодне занепокоює творців вмісту та власників сайту, які через це втрачають трафік. У спробі боротьби з цим The Independent Publishers Alliance 30 червня подав скаргу до Європейської комісії щодо того, що Google зловживає монополією на ринку онлайн-пошуку.

"Основний сервіс пошукової системи Google неправильно використовує вебконтент для "Огляду від ШІ Google у Пошуку Google, що завдало та продовжує завдавати значної шкоди видавцям, зокрема новинним, у вигляді втрати трафіку, читацької аудиторії та доходів. Видавці, що використовують Пошук Google, не мають можливості відмовитися від використання своїх матеріалів для тренування штучного інтелекту Google та/або від сканування на предмет отримання резюме, не втрачаючи при цьому можливості відображатися на загальній сторінці результатів пошуку Google", - йдеться в документі.

На сайті Альянсу незалежних видавців вказано, що це некомерційна спільнота, яка захищає права незалежних видавців. На додачу до цього, до скарги приєдналися The Movement for an Open Web та Foxglove Legal Community Interest Company. Вони заявляють, що необхідно впровадити заходи, аби запобігти серйозній непоправній шкоді конкуренції та для забезпечення доступу до новин.

