У Данії ринкова частка електромобілів перевищила 80%

Електромобілі продовжують стрімко нарощувати популярність у Данії. У першій половині 2025 року майже 64% усіх нових легкових автомобілів у країні були електричними, а серед приватних покупців цей показник сягнув майже 82%.

Загалом із січня по червень 2025 року в Данії було зареєстровано 89 547 нових легкових автомобілів, що на 3,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому 57 171 з них - це електрокари, що означає зростання майже на 47% у річному порівнянні. Частка електромобілів на ринку досягла 63,8%, тоді як рік тому вона становила 45%.

Особливо швидко зростає частка електромобілів серед приватних покупців: у червні на електричні моделі припало майже 86% усіх приватних реєстрацій.

"Попит на електромобілі був високим ще 2024 року, а зараз він зріс ще сильніше - особливо серед приватних власників", - зазначив Мадс Рорвіг (Mads Rørvig), генеральний директор Mobility Denmark. - "Це важливий крок до досягнення кліматичних цілей, адже електромобілі не викидають CO₂, і це напрямок, який потрібно берегти".

Рорвіг також закликав владу до реформ в оподаткуванні: "Політики повинні розглянути можливість створення нової, простішої моделі оподаткування автомобілів, яка буде вигідна для всіх і забезпечить стабільну підтримку зеленого переходу".

За даними bilstatistik.dk найпопулярнішими моделями в першій половині 2025 року, стали:

1. Skoda Elroq - 4 782 шт.

2. Volkswagen ID.4 - 4 161 шт.

3. Tesla Model Y - 3 101 шт.

До списку також увійшли Volkswagen ID.3, Skoda Enyaq iV і Toyota bZ4X. Усі вони є батарейними електромобілями.