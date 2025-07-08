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У Данії ринкова частка електромобілів перевищила 80%
10:45 08.07.2025 |
Електромобілі продовжують стрімко нарощувати популярність у Данії. У першій половині 2025 року майже 64% усіх нових легкових автомобілів у країні були електричними, а серед приватних покупців цей показник сягнув майже 82%.
Загалом із січня по червень 2025 року в Данії було зареєстровано 89 547 нових легкових автомобілів, що на 3,8% більше, ніж за аналогічний період минулого року. При цьому 57 171 з них - це електрокари, що означає зростання майже на 47% у річному порівнянні. Частка електромобілів на ринку досягла 63,8%, тоді як рік тому вона становила 45%.
Особливо швидко зростає частка електромобілів серед приватних покупців: у червні на електричні моделі припало майже 86% усіх приватних реєстрацій.
"Попит на електромобілі був високим ще 2024 року, а зараз він зріс ще сильніше - особливо серед приватних власників", - зазначив Мадс Рорвіг (Mads Rørvig), генеральний директор Mobility Denmark. - "Це важливий крок до досягнення кліматичних цілей, адже електромобілі не викидають CO₂, і це напрямок, який потрібно берегти".
Рорвіг також закликав владу до реформ в оподаткуванні: "Політики повинні розглянути можливість створення нової, простішої моделі оподаткування автомобілів, яка буде вигідна для всіх і забезпечить стабільну підтримку зеленого переходу".
За даними bilstatistik.dk найпопулярнішими моделями в першій половині 2025 року, стали:
1. Skoda Elroq - 4 782 шт.
2. Volkswagen ID.4 - 4 161 шт.
3. Tesla Model Y - 3 101 шт.
До списку також увійшли Volkswagen ID.3, Skoda Enyaq iV і Toyota bZ4X. Усі вони є батарейними електромобілями.
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