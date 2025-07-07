Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Інвестиційна компанія відмовилась випускати ETF Tesla після створення Маском партії

 

Інвестиційна компанія Azoria Partners заявила в суботу, що відкладе випуск свого біржового фонду Azoria Tesla Convexity після того, як генеральний директор Tesla Ілон Маск оголосив про створення нової політичної партії в США.

Про це повідомляє Reuters.

Azoria планувала запустити ETF (індексний фонд, що торгує акціями на біржі, - ЕП) Tesla, який інвестуватиме в акції та опціони компанії з виробництва електромобілів, наступного тижня.

Після оголошення Маска генеральний директор Azoria Джеймс Фішбек опублікував на X кілька критичних коментарів щодо нової партії та повторив свою підтримку президента США Дональда Трампа.

Це завершилося публікацією, в якій Фішбек оголосив про відкладення запуску ETF.

"Я закликаю правління негайно зібратися і попросити Ілона прояснити свої політичні амбіції та оцінити, чи сумісні вони з його обов'язками генерального директора Tesla", - сказав Фішбек.

За матеріалами: Економічна правда
Ключові теги: США, Tesla
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,7341
  0,0102
 0,02
EUR
 1
 49,1210
  0,0548
 0,11

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,3337  0,00 0,01 41,9256  0,02 0,05
EUR 48,7952  0,03 0,05 49,5607  0,01 0,02

Міжбанківський ринок на 04.07.25, 11:33
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7700  0,09 0,22 41,7900  0,07 0,18
EUR -  - - -  - -

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес