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Інвестиційна компанія відмовилась випускати ETF Tesla після створення Маском партії
09:24 07.07.2025 |
Інвестиційна компанія Azoria Partners заявила в суботу, що відкладе випуск свого біржового фонду Azoria Tesla Convexity після того, як генеральний директор Tesla Ілон Маск оголосив про створення нової політичної партії в США.
Про це повідомляє Reuters.
Azoria планувала запустити ETF (індексний фонд, що торгує акціями на біржі, - ЕП) Tesla, який інвестуватиме в акції та опціони компанії з виробництва електромобілів, наступного тижня.
Після оголошення Маска генеральний директор Azoria Джеймс Фішбек опублікував на X кілька критичних коментарів щодо нової партії та повторив свою підтримку президента США Дональда Трампа.
Це завершилося публікацією, в якій Фішбек оголосив про відкладення запуску ETF.
"Я закликаю правління негайно зібратися і попросити Ілона прояснити свої політичні амбіції та оцінити, чи сумісні вони з його обов'язками генерального директора Tesla", - сказав Фішбек.
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