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АНАЛІТИКА

Windows 11 вперше обійшла Windows 10 за популярністю

15:49 07.07.2025 |

Новини IT

 

Windows 11 нарешті перегнала Windows 10 за кількістю користувачів. За даними Stat Counter, станом на липень 2025 року вона охоплює 50,88% ринку Windows, тоді як частка Windows 10 опустилася до 46,2%. Про це повідомляє Windows Central.

Windows 11 вийшла у 2021 році та мала повільний старт - до 2022 року її частка сягнула менше ніж 10%. Проте після активної кампанії Microsoft щодо припинення підтримки Windows 10 популярність Windows 11 поступово зростала: 18% у 2023, 36% у 2024 і стрімкий ріст у 2025 році.

Попри те, що Windows 11 критикували за жорсткіші вимоги до обладнання та необхідність наявності облікового запису Microsoft, операційна система продовжує нарощувати аудиторію. Зокрема, саме Windows 11 нещодавно стала найпопулярнішою серед геймерів на платформі Steam.

Microsoft очікує, що 2025 стане ключовим роком для оновлення ПК серед користувачів, тому основні зміни в Windows 11 відкладаються: оновлення версії 25H2 восени базуватиметься на тій самій платформі, що й 24H2, щоб уникнути проблем сумісності.
За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Microsoft
 

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