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АНАЛІТИКА

Чат-бот Copilot на Windows 11 і 10 тепер вміє шукати локальні файли

23:30 04.07.2025 |

Новини IT

 

Microsoft почала впроваджувати довгоочікувану можливість у Copilot для Windows 11 і Windows 10, дозволяючи ШІ-помічнику шукати файли, що зберігаються локально або синхронізовані через OneDrive. Раніше ця функція була доступна лише учасникам програми Windows Insider, тепер - усім користувачам Copilot, повідомляє Windows Latest.

Чат-бот Copilot на Windows 11 і 10 тепер вміє шукати локальні файли

 

Функція "Пошук файлів" у Copilot використовує індексацію Windows Search, що дає змогу знаходити документи за назвою, типом або датою. Підтримуються формати Microsoft Office (DOCX, XLSX, PPTX), PDF, текстові файли та інші. Однак специфічні розширення для розробників, наприклад .dart, наразі не знаходяться.

За замовчуванням Copilot має доступ лише до папок "Документи" та "Завантаження", але область пошуку можна налаштувати в параметрах дозволів Windows. Щоб активувати функцію, користувачам потрібно ввімкнути її в налаштуваннях Copilot. Microsoft свідомо не активувала її за замовчуванням з міркувань конфіденційності.

Microsoft повідомляє, що функція впроваджуватиметься поступово протягом кількох тижнів і не потребує підписки Copilot Pro. Компанія вважає пошук локальних файлів природним розширенням інтеграції Copilot у настільне середовище, що допоможе користувачам швидко знаходити документи та взаємодіяти з ними, не виходячи з інтерфейсу чату.

За матеріалами: mezha.media
Ключові теги: Microsoft
 

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