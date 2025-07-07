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АНАЛІТИКА

Норвегія впевнено рухається до повної відмови від автомобілів з викидами: 96.9 % продажів у червні - електромобілі

 

Електромобілі продовжують витісняти машини з двигунами внутрішнього згоряння. Наприклад, з початку 2025 року в Китаї спостерігається стрімке зростання продажів електромобілів. Так, у перші 3 хвилини після старту попередніх замовлень електричного кросовера Xiaomi YU7 було оформлено 200 000 заявок, а за першу годину - 289 000. З них 240 000 заявок було підтверджено з внесенням депозиту.

Нові дані з Норвегії підтверджують глобальний тренд на електрифікацію особистого транспорту.

Згідно з даними Norwegian Public Roads Administration (OFV), у червні 2025 року в Норвегії 96.9 % усіх проданих автомобілів припало на електрокари.

Із 17 799 зареєстрованих машин - лише 577 не були повністю електричними. Серед них: 152 гібриди, що заряджаються, і 223 звичайні гібриди. Дизельні авто становили 0.8 %, бензинові - лише 0.3 %.

Для порівняння: у червні 2024 року частка електромобілів становила близько 80 %, тоді як у січні 2025 року ця цифра вже сягала 96 %.

За рік гібриди знизилися з 17 % до 2 %, а автомобілі з двигунами внутрішнього згоряння - до менш ніж 2 %.

Лідером продажів червня стала Tesla Model Y - 5 004 проданих екземпляри (27.2 % від загального числа). Далі йдуть Toyota bZ4X (825 штук), Volkswagen ID.4 (714), Tesla Model 3 (639), BYD Sealion 7 (604).

Норвегія послідовно підтримує електромобілі з початку 1990-х років. Електрокари звільнені від ПДВ, митних зборів і реєстраційного податку. Власники також отримують переваги: право на рух автобусними смугами, безкоштовне паркування та пільги на платних дорогах.

При цьому традиційні автомобілі обкладаються високим податком, що робить їх менш вигідними. Завдяки цьому поєднанню стимулюючих і обмежувальних заходів електромобілі стали домінувати на ринку.

Приклад Норвегії показує, як при стабільній державній підтримці і розумній податковій політиці можливе швидке і масове впровадження електромобілів. Країна впевнено рухається до повної відмови від автомобілів з викидами.
За матеріалами: gagadget.com
Ключові теги: Норвегія
 

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