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АНАЛІТИКА

Зеленський розповів про зустріч із Келлогом у Римі

 

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час зустрічі зі спецпредставником президента США Кітом Келлогом у Римі обговорив санкційний тиск на Росію та військову допомогу Україні.

Про це глава держави написав на Х, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначив Зеленський, із Келлогом він обговорив постачання зброї та посилення ППО на тлі збільшення атак Росії.

"Говорили й про закупівлю американської зброї, спільне оборонне виробництво та локалізацію в Україні", - додав він.

Іншою темою для розмови президента України та спецпредставника Дональда Трампа став санкційний тиск на Росію, зокрема жорсткіші обмеження проти російської енергетики.

"Сподіваємося на рух законопроєкту сенаторів Грема та Блюменталя в Конгресі США. Це те, що, безперечно, може змусити Росію більше думати про мир", - висловив сподівання Зеленський.

Зустріч Зеленського та Келлога відбулась після того, як США спершу призупинили постачання деякого озброєння Україні, а потім оголосили про відновлення поставок - зокрема, президент Дональд Трамп заявив, що Україна потребує зброї на тлі посилення російських атак.
 

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