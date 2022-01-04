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ВОЗ признала зависимость от игр официальным заболеванием
11:26 04.01.2022 |
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала зависимость от видеоигр заболеванием. Его включили в реестр Международной классификации болезней (МКБ-11).
Согласно его классификации, болезнь назвали игровым расстройством. Она характеризуется постоянной или периодической утратой контроля за времяпровождением в видеоиграх. Также в список симптомов вошла смена жизненных приоритетов от повседневной жизни в сторону игр.
Симптомы могут проявляться как постоянно, так и периодически. Врачи могут ставить соответствующий диагноз, если замечают пагубное влияние видеоигр на пациента в течение года.
МКБ - это основной международный документ, используемый для классификации болезней в глобальных масштабах. ВОЗ пересматривает его стандарты с 1948 года. Предыдущая версия документа была принята в 1990 году.
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