ВОЗ признала зависимость от игр официальным заболеванием

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) назвала зависимость от видеоигр заболеванием. Его включили в реестр Международной классификации болезней (МКБ-11).

Согласно его классификации, болезнь назвали игровым расстройством. Она характеризуется постоянной или периодической утратой контроля за времяпровождением в видеоиграх. Также в список симптомов вошла смена жизненных приоритетов от повседневной жизни в сторону игр.

Симптомы могут проявляться как постоянно, так и периодически. Врачи могут ставить соответствующий диагноз, если замечают пагубное влияние видеоигр на пациента в течение года.

МКБ - это основной международный документ, используемый для классификации болезней в глобальных масштабах. ВОЗ пересматривает его стандарты с 1948 года. Предыдущая версия документа была принята в 1990 году.