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Картина Бэнкси «Любовь в мусорном баке» продана за рекордные 16 млн фунтов
19:52 18.10.2021 |
Работа Бэнкси, которая почти самоуничтожилась в 2018 году встроенным в рамку шредером, была продана на аукционе Sotheby's за рекордные 16 млн фунтов.
Поначалу эта картина называлась "Девочка с воздушным шаром", но после того, как на аукционе Sotheby's в Лондоне в октябре прошлого года часть картины разрезалась на мелкие полоски хитро спрятанным в рамке шредером, ее переименовали в "Любовь в мусорном баке".
Нынешняя цена, которая включает комиссионные покупателя, превысила 18 млн фунтов (больше 25 млн долларов), что существенно выше прежнего рекорда продаж работ Бэнкси, составившего 16,8 млн фунтов.
После завершения торгов аукционист Оливер Баркер пошутил, что испытывает огромное облегчение от того, что это произведение искусства "по-прежнему здесь".
Неожиданное перевоплощение
Работа Бэнкси, по словам Баркера, стала "неожиданным произведением перформанса". Цена "Любви в мусорном баке" взлетела с двух с половиной до десяти миллионов фунтов за считанные минуты, вскоре превысив и предыдущий рекорд.
Директор отдела современного искусства аукционного дома Sotheby's Алекс Бранзик сказал, что трюк со шредером "не столько уничтожил произведение искусства, сколько создал новое".
"Это произведение продолжает уважаемое наследие искусства антиистэблишмента, - добавил он. - Это - суть творчества Бэнкси, настоящий символ современной истории искусства".
Уникальное произведение
Бывший редактор Би-би-си по вопросам культуры Уилл Гомперц в свое время написал, что "Любовь в мусорном баке", по его мнению, будет считаться "одним из самых значимых произведений искусства XXI века".
"Это далеко не великое произведение живописи, которое можно было бы сравнить с работами позднего Рембрандта или поставить в один ряд с "Давидом" Микеланджело, но оно является исключительным примером концептуального искусства", - заключил он.
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