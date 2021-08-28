Британский школьник заработал около $350 000 на NFT с пиксельными китами

12-летний житель Лондона Беньямин Ахмед создал 3350 NFT в стиле CryptoPunks и продал их за девять часов. Об этом сообщает CNBC.

Школьник увлекается программированием с пяти лет. Он уже выучил HTML, CSS, javascript и другие языки программирования.

В начале 2021 года внимание подростка привлекли невзаимозаменяемые токены.

«Я был очарован идеей передачи права собственности через блокчейн», - рассказал Ахмед.

С помощью онлайн-руководств и наставников из Discord-сообществ школьник научился кодировать NFT.

Его первая самостоятельная коллекция из 40 пиксельных аватаров была создана под впечатлением от игры Minecraft. Однако особым успехом у покупателей не пользовалась.

Вторая серия под названием Weird Whales состояла из 3350 уникальных пиксельных китов по мотивам популярных NFT CryptoPunks. Минтинг токенов обошелся Ахмеду в $300.

После запуска в июле вся коллекция была раскуплена за девять часов. Подросток заработал более 80 ETH (свыше $255 000 на сегодняшний день). Дальнейшие перепродажи токенов принесли ему дополнительно 30 ETH (более $95 000) в виде роялти. Совокупный доход уже превысил $350 000 и продолжает расти.

Всю прибыль Беньямин Ахмед хранит в криптовалюте.

«Я планирую сохранить эфир и не конвертировать его в бумажные деньги. В будущем банковские счета, вероятно, станут не нужны», - полагает он.

Сейчас школьник работает над следующим NFT-проектом, который будет содержать отсылки к мем-культуре.