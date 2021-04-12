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Состояние основателей Google превысило 100 млрд долларов
16:54 12.04.2021 |
Рост акций технологических компаний увеличил число людей с состоянием более 100 млрд долларов до восьми. Соучредители Google Ларри Пейдж и Сергей Брин присоединились к эксклюзивному клубу на прошлой неделе.
Об этом свидетельствуют данные Bloomberg Billionaires Index.
Состояние восьми самых богатых людей мира в совокупности превышает 1 триллион долларов, а в этом году оно выросло еще на 110 млрд долларов.
В 2017 году Джефф Безос из Amazon был первым, кто достиг отметки в 100 млрд в долларов с тех пор, как соучредитель Microsoft Билл Гейтс добился этого еще в 1999 году. Затем состояние Гейтса резко упало из-за лопнувшего пузыря доткомов, и он восстановил свои позиции только в 2019 году. Илон Маск из Tesla и Марк Цукерберг из Facebook присоединились к клубу в прошлом году, поскольку технологическая индустрия привела к росту благосостояния благодаря пандемии коронавируса, ускорившей переход в онлайн.
Акции США поднялись до нового рекорда в пятницу на фоне оптимизма по поводу восстановления экономики. Индекс Nasdaq 100, ориентированный на технологии, в этом году вырос более чем на 7%, при этом Alphabet, материнская компания Google, в последние две недели растет после того, как выиграла судебное разбирательство по авторскому праву. Пейдж и Брин в этом году увеличили свое состояние более чем на 20 миллиардов долларов каждый, что является одним из самых больших достижений.
Уоррен Баффет ненадолго поднялся до уровня в 100 млрд долларов в марте, а затем снова достиг этой отметки на прошлой неделе, в то время как Бернар Арно из французской группы роскоши LVMH входил в эту элитную группу с 2019 года.
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