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Forbes опубликовал новый рейтинг миллиардеров
16:57 06.04.2021 |
Экономическое издание Forbes опубликовало обновленный список самых богатых людей мира 2021, среди которых - семь украинских миллиардеров.
Соответствующий рейтинг появился на сайте журнала.
Количество миллиардеров в 35 ежегодном списке самых богатых людей планеты по версии Forbes выросло до беспрецедентных 2755, что на 660 больше, чем год назад. Их состояние за год выросло на $5 трлн и в целом составляет $13,1 трлн, передает Укринформ.
В рейтинг попали 493 новых миллиардера, в частности, 210 - из Китая и Гонконга, а 98 - с США.
Самым богатым человеком в мире четвертый год подряд является 57-летний основатель Amazon Джефф Безос, чье состояние оценивается в $177 млрд, что на $64 млрд больше, чем год назад.
С 31 на 2 место рейтинга в этом году поднялся американский предприниматель Илон Маск. Его состояние оценивается в $151 млрд, что на $126,4 млрд больше, чем год назад. Такой взлет связан с ростом акций его компании Tesla на 705%.
В тройку лидеров также вошел самый богатый человек Европы, глава группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH) Бернар Арно с $150 млрд, что в течение года удвоил свое состояние.
В первую десятку рейтинга вошли также основатель Microsoft Билл Гейтс ($124 млрд), основатель Facebook Марк Цукерберг ($97 млрд), американский инвестор Уоррен Баффет ($96 млрд), основатель Oracle Ларри Эллисон ($93 млрд), соучредитель Google Сергей Брин ($86 млрд) и самый богатый человек в Индии Мукеш Амбани ($84,5 млрд).
Также в списке самых богатых людей планеты оказались семь украинцев. Среди них:
* Ринат Ахметов, занявший 327 место, поднявшись с 875-го. Его состояние оценивается в $7,6 млрд;
* Виктор Пинчук, который поднялся с 1613 места на 1249 с $2,5 млрд состояния;
* Константин Жеваго - 1362 место (в прошлом году - 1990) - $2,3 млрд;
* Игорь Коломойский - 1750 место (в прошлом году - 1990) - $1,8 млрд;
* Геннадий Боголюбов ($1,7 млрд) опустился с 1730 места на 1833;
* Петр Порошенко - на 1931 месте с $1,7 млрд, прошлый раз его включали в рейтинг в 2014 году, тогда он занимал 1284 место;
* Вадим Новинский - на 2141 месте с $1,4 млрд, в 2019 году занимал 2057 место.
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