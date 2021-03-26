Финансовые новости
- |
- 26.03.21
- |
- 20:01
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Неизвестная публике картина Ван Гога продана за 13 млн евро. Она никогда не выставлялась
16:51 26.03.2021 |
Ранее неизвестная широкой публике картина Винсента ван Гога "Уличная сцена на Монмартре" продана на аукционе в Париже за 13,09 млн евро (более 15,3 млн долларов).
В Sotheby's говорят, что это самая дорогая картина голландца из всех, что когда-либо были проданы во Франции. Изначально эксперты прогнозировали, что она может уйти за 8 млн евро.
Аукцион проводился из Парижа в режиме онлайн. За картину в ходе торгов боролись дважды.
В первый раз, в начале аукциона, за нее давали даже чуть больше, но сделку пришлось отложить из-за проблем с онлайн-ставками. К картине снова вернулись в конце торгов, имя покупателя не называется.
"Уличная сцена на Монмартре" была написана в 1887 году и почти все время своего существования принадлежала французской семье, которая никогда ее не выставляла.
Искусствоведы знали о ее существовании, она была отмечена в каталогах, но лишь в виде черно-белой фотографии.
Эта картина является частью серии работ Ван Гога, созданных им в период проживания в Париже в 1886-87 годах. На ней изображена ветряная мельница, каких было много на Монмартре того времени, когда он был лишь деревней на окраине Париже.
Знаменитый собор Сакре-Кёр на Монмартре, который сейчас является одной из самых узнаваемых достопримечательностей Парижа, тогда еще только строился.
Переходный период
Как пояснил ранее в интервью Би-би-си специалист по творчеству Ван Гога Мартин Бейли, эта картина создана во время перехода от так называемого голландского периода, когда художник использовал краски темных, приглушенных оттенков, к прованскому периоду, характерному буйством красок.
"В Париже Ван Гог открыл для себя импрессионистов и стал работать с цветом, - говорит Бейли, - но самое удивительное в данной работе то, что она была спрятана с тех самых пор, когда покинула мольберт художника. Она всегда оставалась в частных коллекциях, так что ею могли любоваться только владелец и его друзья".
По словам эксперта, место, запечатленное на картине, находилось неподалеку от квартиры, которую Ван Гог снимал с братом.
"К тому времени мельницы уже стали превращаться в увеселительные места, и можно не сомневаться, что время от времени, когда у него заводилось несколько франков в кармане, Винсент заглядывал туда, чтобы попустить рюмочку-другую".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|«Крымская весна» Медведчука. Что будет с «Украинским выбором" после обысков СБУ
ТОП-НОВОСТИ
|Рынок недвижимости: ощущение локдауна
|Иностранцы 25 марта продолжали поднимать курс доллара на межбанке, выводя деньги из ОВГЗ
|Стратегия деоккупации Крыма: Кому и что хотел сказать Зеленский этим «историческим документом»
|ЧВК, контрабанда или «Вагнергейт»: Что стоит за делом СБУ против Семенченко и «агента НАБУ» Шевченко
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Неизвестная публике картина Ван Гога продана за 13 млн евро. Она никогда не выставлялась
|СБУ блокировала вывоз янтаря: изъято более тонны камней и 170 кг ювелирных изделий
|ДТ остается самым востребованным топливом для новых коммерческих авто в ЕС
|Мощные Dodge научили становиться очень медленными при угоне
|Xiaomi создала собственный процессор, акции компании взлетели
|Xiaomi зарегистрировала торговую марку Xiaomi Auto, производством автомобилей займется Great Wall
Это интересно
|Младшая сестра Snapdragon 888. Представлена 5-нанометровая платформа Snapdragon 780G для недорогих смартфонов с поддержкой 5G
|Повышение цен на Tesla Model 3 вернуло их к уровню на начало февраля
|Картину Бэнкси с медсестрой-супергероем продали за рекордные $23 млн
|Европе нужно 300 млрд евро на развертывание сетей 5G
|Intel развернёт в Ирландии выпуск 7-нм изделий
|222 400 долларов за лист бумаги: продано рукописное заявление Стива Джобса о приёме на работу
|Шведские учёные совершили прорыв в области «безмассовых» аккумуляторов