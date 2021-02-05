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В Forbes назвали 11 криптовалютных миллиардеров
13:04 05.02.2021 |
Forbes составил список наиболее состоятельных представителей бизнеса в сфере криптовалют по итогам 2020 года. Его возглавил CEO Coinbase Брайан Армстронг с $6,5 млрд, следом расположились глава FTX Сэм Бэнкман-Фрид с $4,5 млрд и сооснователь Ripple Крис Ларсен - $2,9 млрд.
В расчетах журнал учитывал не только стоимость цифровых активов, но и доли в связанных с фигурантами компаниях и традиционных активов.
Также в рейтинге оказались:
* глава компании MicroStrategy Майкл Сэйлор - $2 млрд;
* CEO Binance Чанпэн «CZ» Чжао - $1,9 млрд;
* учредители Gemini братья Уинклвоссы - $1,6 млрд каждый;
* основатель Digital Currency Group Барри Силберт - $1,5 млрд;
* сооснователь и бывший техдиректор Ripple Джед МакКалеб - $1,4 млрд;
* венчурный инвестор Тим Дрейпер - $1,1 млрд;
* сооснователь Bloq Мэттью Росзак - $1 млрд.
Стоимость криптовалют взята по состоянию на 19 января 2021 года и может носить оценочный характер. Так, в эксклюзивном интервью для ForkLog Чжао в конце 2019 года, еще до нынешних рекордов биткоина, оценил свое состояние более чем в $2 млрд.
В опубликованном 11 января списке разбогатевших на взлете криптовалют миллионеров показатель Сэйлора в составил $600 млн, более чем втрое ниже текущей оценки Forbes.
Широким был этот диапазон и ранее. В первом рейтинге богатейших представителей криптовалютной индустрии в феврале 2018 года состояние Чжао издание определило от $1,1 млрд до $2 млрд.
Братья Уинклвоссы, Брайан Армстронг, CEO Galaxy Digital Майк Новограц и частный инвестор из США Мэттью Меллон тогда попали в список миллиардеров только по верхней границе оценки их благосостояния.
Такой же консерватизм мог стать основой и рейтинга миллиардеров Forbes 2020 в апреле прошлого года. В нем оказались только четыре представителя криптоиндустрии - сооснователи Bitmain Микри Чжан ($3,2 млрд) и Джихан Ву ($1,8 млрд), а также Крис Ларсен ($2,6 млрд) и Брайан Армстронг ($1 млрд).
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