Соответствующее постановление на заседании в четверг поддержали 186 народных депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
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Левандовски признан лучшим футболистом года по версии FIFA
13:31 18.12.2020 |
Нападающий мюнхенской "Баварии" и сборной Польши по футболу Роберт Левандовски стал обладателем премии FIFA как лучший футболист по версии Международной федерации футбола.
В борьбе за трофей Левандовски выиграл у входивших в шорт-лист португальца Криштиану Роналду ("Ювентус") и аргентинца Лионеля Месси ("Барселона").
В 2020 году 32-летний Левандовски в составе "Баварии" выиграл Лигу чемпионов, а также чемпионат Германии и Кубок Германии.
Левандовски стал обладателем трофея впервые в карьере.
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