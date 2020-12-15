СМИ: Коломойский организовал майнинг биткоинов на заводе в США

В помещениях сталелитейного завода CC Metals & Alloys (CCMA) в штате Кентукки, принадлежащего Игорю Коломойскому и его деловым партнерам, появился дата-центр, в котором третья сторона добывает криптовалюты. Финансовые условия сделки не раскрываются. Об этом сообщает Радио Свобода.

Завод с 70-летней историей остановил работу в июле и планирует уволить оставшихся рабочих до конца 2020 года. Единственное, что работает на огромной территории завода, - фермы для майнинга биткоинов, говорят сотрудники предприятия. Один из складов заполнен майнинговым оборудованием в то время, как основное производство завода стоит.

«Компьютеры завозили туда целыми грузовиками», - рассказал один из работников завода на правах анонимности.

Производство криптовалюты работает независимо от самого завода, и на него сокращение не повлияли, говорят рабочие.

Спикер CCMA рассказывала в июле, что завод пригласил третью сторону для размещения на базе завода компьютерного центра, работающего в области искусственного интеллекта и технологии блокчейн, - чтобы диверсифицировать доходы. Она не уточнила, кто являлся третьей стороной, и не сообщила финансовых подробностей такой договоренности.

«И искусственный интеллект, и блокчейн принадлежат к отраслям с высоким потреблением энергии и, как ожидается, в следующее десятилетие будут расти экспоненциально и займут рынок в $20 млрд. Исходя из успеха первой пилотной программы, мы можем расширить это направление бизнеса. CCMA считает благоразумным, иметь множество источников дохода», - сказала пресс-секретарь.

Криптовалютный компьютерный центр на территории CCMA - лишь один из примерно пяти, которые возникли в долине реки Теннесси за последние годы благодаря наличию в регионе крупных объемов дешевой электроэнергии, добавили в Радио Свобода.

По предположению некоторых из работников, главной причиной нежелания владельцев снова запускать завод может быть давление со стороны Министерства юстиции США.

Напомним, в августе 2020 года Минюст США подал гражданский иск в отношении Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова. Их обвиняют в том, что в период с 2008 по 2016 год они вывели миллиарды долларов через фиктивные займы в принадлежащем им на тот момент «Приватбанке».

Прокуратура заявляет, что большая часть этих денег вложена в инвестиции в США, включая коммерческую недвижимость в Техасе и Огайо, сталелитейные заводы в Кентукки, Западной Вирджинии и Мичигане, а также завод по производству мобильных телефонов в Иллинойсе.

Помощь в покупке активов оказывали партнеры Коломойского и Боголюбова из Майями - Мордехай Корф и Уриэл Лабери, который сейчас занимают должность управляющих завода CCMA.

Сами олигархи отрицают эти обвинения. ФБР продолжает расследование.



