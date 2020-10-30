Tiffany снизила цену - ее приобретет LVMH за $15,8 миллиарда

Ювелирная компания Tiffany&Co уменьшила сумму продажи на 400 млн долл., чтобы французская компания по производству предметов роскоши LVMH смогла ее приобрести.

Как передает Укринформ, об этом сообщает CNN.

Обе компании договорились, что LVMH выкупит акции Tiffany&Co по цене за 131,5 долл. вместо 135 долл. за одну акцию. Такой шаг позволит французской компании приобрести американскую за 15,8 млрд долл. вместо ранее оговоренных 16,2 млрд долл.

«Мы очень рады, что достигли согласия с LVMH относительно привлекательной цены, и теперь мы можем продолжать наше слияние», - отметил руководитель Tiffany&Co Рожер Фарах.

По словам гендиректора LVMH Бернара Арно, такая цена является сбалансированной и позволит компании с уверенностью работать над приобретением Tiffany&Co.

Как сообщал Укринформ, в ноябре прошлого года французский холдинг по производству предметов роскоши LVMH договорился о покупке ювелирной компании Tiffany&Co за 16,2 млрд долл. Однако в сентябре этого года финансовый директор LVMH Жан-Жак Гьёни заявил, что компания не будет завершать сделки о покупке ювелирной компании Tiffany&Co, ведь в МИД Франции попросили этого не делать пока Париж и Вашингтон ведут торговые переговоры.