Финансовые новости
- |
- 30.10.20
- |
- 13:54
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Tiffany снизила цену - ее приобретет LVMH за $15,8 миллиарда
11:30 30.10.2020 |
Ювелирная компания Tiffany&Co уменьшила сумму продажи на 400 млн долл., чтобы французская компания по производству предметов роскоши LVMH смогла ее приобрести.
Как передает Укринформ, об этом сообщает CNN.
Обе компании договорились, что LVMH выкупит акции Tiffany&Co по цене за 131,5 долл. вместо 135 долл. за одну акцию. Такой шаг позволит французской компании приобрести американскую за 15,8 млрд долл. вместо ранее оговоренных 16,2 млрд долл.
«Мы очень рады, что достигли согласия с LVMH относительно привлекательной цены, и теперь мы можем продолжать наше слияние», - отметил руководитель Tiffany&Co Рожер Фарах.
По словам гендиректора LVMH Бернара Арно, такая цена является сбалансированной и позволит компании с уверенностью работать над приобретением Tiffany&Co.
Как сообщал Укринформ, в ноябре прошлого года французский холдинг по производству предметов роскоши LVMH договорился о покупке ювелирной компании Tiffany&Co за 16,2 млрд долл. Однако в сентябре этого года финансовый директор LVMH Жан-Жак Гьёни заявил, что компания не будет завершать сделки о покупке ювелирной компании Tiffany&Co, ведь в МИД Франции попросили этого не делать пока Париж и Вашингтон ведут торговые переговоры.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Банкиры не верят в снижение учетной ставки к концу года
|Решение КСУ и нацбезопасность: Когда у Зеленского назовут имена подрывников государственности
|Главное, чтобы не перепутал стороны: Что не так с назначением Арестовича спикером ТКГ
|Чисто ритуальные действия: Почему Зеленский бессилен против КСУ
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Мошенники научились обходить двухфакторную аутентификацию в Facebook
|Загадка таинственного гиперкара Bugatti разгадана
|Tiffany снизила цену - ее приобретет LVMH за $15,8 миллиарда
|Костюм от Zozo позволит измерить параметры тела для заказов одежды онлайн
|Jaguar E-Pace пережил обновление и стал мощнее
|Американский регулятор не смог доказать в суде, что Qualcomm нарушала антимонопольное законадательство
Это интересно
|Заключение меморандума между Госспецсвязи и «Хуавей Украина» вызвало резкую негативную реакцию партнеров Украины - Кулеба
|Waymo и Daimler объединяют усилия в разработке самоуправляемых грузовиков
|Toyota запустит пилотное тестирование цифровой валюты
|Особую версию Rolls-Royce Wraith посвятили Солнечной системе
|Facebook запустила бесплатный игровой сервис
|Google удалила три детских приложения Android более чем с 20 млн загрузок
|Audi показала первый электромобиль линейки RS