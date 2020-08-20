В Высокий суд Лондона поступил коллективный иск к Marriott International

К компании по управлению гостиничными сетями Marriott International подали коллективный иск из-за утечки данных миллионов клиентов. Разбирательство инициировано в Лондоне.

Ранее международная сеть отелей Marriott сообщила об утечке данных 5,2 млн своих клиентов. Утечка является уже вторым по счету серьезным инцидентом безопасности, затронувшим Marriott за последние несколько лет. В ходе атаки злоумышленники похитили имена и даты рождения постояльцев, их контактные данные (электронные и почтовые адреса, телефонные номера), сведения о гендерной принадлежности, номера и баланс счетов, а также информацию о предпочитаемых комнатах и языках общения.

От лица проживающих в Англии и Уэльсе потерпевших, чьи данные стали доступны из-за бронирования номеров в группе Starwood Hotels, ныне структуре Marriott, иск подал журналист Мартин Брайант, которого представляет юридическая фирма Hausfeld.

В коллективном иске, заявителями которого автоматически становятся все так или иначе затронутые лица, за исключением отказавшихся от претензий, говорится о нарушении британского Акта о защите данных 1998 года и Генерального регламента ЕС о защите персональных данных.

Представитель Marriott заявил, что у компании пока нет комментариев.