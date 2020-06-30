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Доктор наук объяснил небезопасность фастфуда для здоровья
09:52 30.06.2020 |
В современном мире фастфуд является неотъемлемой частью рациона среднестатистического городского жителя. Во многом этому способствует агрессивная реклама фастфуд-сетей, основной задачей которой является привлечение клиентов и увеличение продаж. Обратной стороной такой политики является создание у значительного числа людей привычки к несбалансированному и нерациональному питанию, что, в свою очередь, может привести к общему ухудшению здоровья и даже к развитию опасных заболеваний.
Доктор биологических наук, эксперт по здоровому питанию Святослав Леонов в своем комментарии ютуб-каналу "Клуб экспертов" дал описание наиболее популярных продуктов, реализуемых крупными фастфуд-сетями, и охарактеризовал каждый из них по степени содержания тех или иных вредных веществ.
По мнению эксперта, практически вся продукция, относящаяся к фастфуду, содержит трансжиры, является высококалорийной. Ее постоянное употребление может привести к ожирению и другим неприятным последствиям.
"Гамбургеры, к примеру, часто содержат усилители вкуса. Все очень просто, вы его съели, вам стало приятно, появилось чувство сытости. Так и формируется привычка, которая повышает вероятность того, что потребитель будет покупать еще и еще" - утверждает Леонов.
Кроме того, по словам ученого, при изготовлении фастфуда часто используется маргарин, так как его себестоимость значительно меньше натуральных сливочного или растительного масел. При этом часть молекул жира преобразуется в так называемые, трансжиры, высокая концентрация которых крайне опасна для здоровья человека.
Напитки, предлагаемые потребителям фастфуда, по мнению эксперта, содержат значительное количество углеводов, которые откладываются в организме и способствуют образованию лишнего веса, а десерты, в том числе и молочные коктейли, являются питательной средой для развития многочисленных микроорганизмов, которые могут вызывать пищевые расстройства и диарею.
Полное видео смотрите на канале "Клуб экспертов".
Ссылка: https://www.youtube.com/watch?v=Rj3VxYuY-lg
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