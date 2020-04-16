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Бэнкси показал свою новую работу во время самоизоляции из-за коронавируса
13:45 16.04.2020 |
Британский уличный художник Бэнкси опубликовал на своей странице в Instagram свою новую работу, выполненную в ванной комнате.
«Моя жена ненавидит, когда я работаю из дома», - написал он. Художник нарисовал крыс, устроивших беспорядок в ванной. В зеркале также отражается стена, на которой нарисованы несколько линий в ряд, перечеркнутых косой чертой (такое обозначение используют для отсчета дней).
Бэнкси известен в основном своими уличными граффити на социальные и политические темы и провокационными акциями. Художник скрывает свое реальное имя и не показывает лицо. Одной из самых известных его работ стала «Девочка с воздушным шаром». Картину продали в 2018 году за $1,4 млн на аукционе Sotheby's. Однако после удара молотка работа самоуничтожилась.
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