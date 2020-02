Топ-10 самых дорогих брендов 2020 года

Британская консалтинговая компания Brand Finance представила рейтинг самых дорогих брендов мира Global 500.

Ниже мы расскажем о 10 самых дорогих брендах в мире.

1. Amazon

Страна: США

Стоимость бренда в 2020 году: $220 791 млн

Изменение стоимости за год: +17,5%

Бренд Amazon показал ощутимый рост за год: его стоимость выросла на 17.5%.

Ритейлер усовершенствовал свою экосистему, что дало возможность улучшить качество обслуживания и увеличить количество предлагаемых услуг, что повысило конкурентоспособность компании.

2. Google

Страна: США

Стоимость бренда в 2020 году: $159 722 млн

Изменение стоимости за год: +11,9%

Бренд Google начинает свою историю с регистрации компании Google Inc. 7 января 1998 г. в городе Менло-Парк, Калифорния, США.

Компанию основали аспиранты Стэнфордского университета Лэрри Пейдж и Сергей Брин.

Название Google - обыгранное написание английского слова googol ("гугол"), математического термина для обозначения числа, состоящего из единицы и ста нулей. За год стоимость бренда выросла на 2%.

3. Apple

Страна: США

Стоимость бренда в 2020 году: $140 524 млн

Изменение стоимости за год: -8,5%

Apple опустилась со второго на третье место в рейтинге, ее стоимость снизилась на 8,5%.

На сегодняшний день компания Apple - один из лидеров мировой IT-индустрии, производитель компьютеров, ноутбуков, медиаплееров и различного программного обеспечения.

4. Microsoft

Страна: США

Стоимость бренда в 2020 году: $117 072 млн

Изменение стоимости за год: -2,1%

Всемирно известный производитель программного обеспечения для настольных компьютеров, мобильных устройств, кластеров, серверов и игровых консолей.

Помимо программного обеспечения компания занимается также производством самих игровых консолей, компьютерных манипуляторов и аудиоплееров.

История Microsoft - это история головокружительного успеха и постоянного развития.

За год стоимость бренда снизилась на 2,1%.

5. Samsung Group

Страна: Южная Корея

Стоимость бренда в 2020 году: $94 494 млн

Изменение стоимости за год: +3,5%

Южнокорейская группа компаний, один из крупнейших чеболей, основанный в 1938 г. На мировом рынке известна как производитель высокотехнологичных компонентов, включая полноцикловое производство интегральных микросхем, телекоммуникационного оборудования, бытовой техники, аудио- и видеоустройств. Главный офис компании расположен в Сувоне.

6. ICBC

Страна: Китай

Стоимость бренда в 2020 году: $80 791 млн

Изменение стоимости за год: +1,2%

Industrial and Commercial Bank of China - крупнейший китайский коммерческий банк. Входит в "Большую четверку" крупнейших государственных банков Китая наряду с Bank of China, Agricultural Bank of China и China Construction Bank.

Контрольный пакет акций принадлежит правительству КНР через несколько государственных инвестиционных компаний.

В целом у ICBC более 500 тыс. акционеров. ICBC контролирует пятую часть банковского сектора Китая. У банка свыше 17 460 отделений, в которых работает более 453 048 человек.

7. Facebook

Страна: США

Стоимость бренда в 2020 году: $79 804 млн

Изменение стоимости за год: -4,1%

Facebook - крупнейшая социальная сеть в мире и одноименная компания, владеющая ею. Была основана 4 февраля 2004 г. Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университете.

Каждый день в социальной сети пользователи оставляют 6 млрд лайков и комментариев и публикуют 300 млн фотографий. На сайте зафиксировано 200 млрд "дружеских связей".

За год стоимость бренда снизилась на 4,1%.

8. Walmart

Страна: США

Стоимость бренда в 2020 году: $77 520 млн

Изменение стоимости за год: +14,2%

Walmart - американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли, действующей под торговой маркой Walmart.

Штаб-квартира находится в Бентонвилле, штат Арканзас.

Основными регионами деятельности являются США и Мексика, также значительно присутствие в Канаде, Южной Америке, Великобритании, ЮАР, Китае и Японии.

9. Ping An

Страна: Китай

Стоимость бренда в 2020 году: $69 041 млн

Изменение стоимости за год: +19,8%

Ping An Insurance - китайская страховая группа компаний. Деятельность группы ведется по четырем основным направлениям: страхование жизни, страхование имущества, банковские услуги и управление активами.

Основным регионом деятельности является КНР, включая Гонконг и Макао, однако также представлена в других странах, в частности в США.

Количество страховых агентов компании превышает миллион человек, число отделений превышает 5 тыс.

10. Huawei

Страна: Китай

Стоимость бренда в 2020 году: $65 084 млн

Изменение стоимости за год: +4,5%

Huawei - одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана в 1987 г. бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнь Чжэнфэем.

В июле 2019 г. компания представила первый смартфон с поддержкой связи 5G. Модель смартфона получила название Huawei Mate 20 X.

9 августа 2019 г. Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS.

Ежегодно Huawei инвестирует в исследования и разработки не менее 10% от объема подписанных контрактов ($1,26 млрд), оставаясь одним из ведущих предприятий среди компаний всего мира по количеству поданных патентных заявок.