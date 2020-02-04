Финансовые новости
- |
- 04.02.20
- |
- 15:14
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Топ-10 самых дорогих брендов 2020 года
09:48 23.01.2020 |
Британская консалтинговая компания Brand Finance представила рейтинг самых дорогих брендов мира Global 500.
Ниже мы расскажем о 10 самых дорогих брендах в мире.
1. Amazon
Страна: США
Стоимость бренда в 2020 году: $220 791 млн
Изменение стоимости за год: +17,5%
Бренд Amazon показал ощутимый рост за год: его стоимость выросла на 17.5%.
Ритейлер усовершенствовал свою экосистему, что дало возможность улучшить качество обслуживания и увеличить количество предлагаемых услуг, что повысило конкурентоспособность компании.
2. Google
Страна: США
Стоимость бренда в 2020 году: $159 722 млн
Изменение стоимости за год: +11,9%
Бренд Google начинает свою историю с регистрации компании Google Inc. 7 января 1998 г. в городе Менло-Парк, Калифорния, США.
Компанию основали аспиранты Стэнфордского университета Лэрри Пейдж и Сергей Брин.
Название Google - обыгранное написание английского слова googol ("гугол"), математического термина для обозначения числа, состоящего из единицы и ста нулей. За год стоимость бренда выросла на 2%.
3. Apple
Страна: США
Стоимость бренда в 2020 году: $140 524 млн
Изменение стоимости за год: -8,5%
Apple опустилась со второго на третье место в рейтинге, ее стоимость снизилась на 8,5%.
На сегодняшний день компания Apple - один из лидеров мировой IT-индустрии, производитель компьютеров, ноутбуков, медиаплееров и различного программного обеспечения.
4. Microsoft
Страна: США
Стоимость бренда в 2020 году: $117 072 млн
Изменение стоимости за год: -2,1%
Всемирно известный производитель программного обеспечения для настольных компьютеров, мобильных устройств, кластеров, серверов и игровых консолей.
Помимо программного обеспечения компания занимается также производством самих игровых консолей, компьютерных манипуляторов и аудиоплееров.
История Microsoft - это история головокружительного успеха и постоянного развития.
За год стоимость бренда снизилась на 2,1%.
5. Samsung Group
Страна: Южная Корея
Стоимость бренда в 2020 году: $94 494 млн
Изменение стоимости за год: +3,5%
Южнокорейская группа компаний, один из крупнейших чеболей, основанный в 1938 г. На мировом рынке известна как производитель высокотехнологичных компонентов, включая полноцикловое производство интегральных микросхем, телекоммуникационного оборудования, бытовой техники, аудио- и видеоустройств. Главный офис компании расположен в Сувоне.
6. ICBC
Страна: Китай
Стоимость бренда в 2020 году: $80 791 млн
Изменение стоимости за год: +1,2%
Industrial and Commercial Bank of China - крупнейший китайский коммерческий банк. Входит в "Большую четверку" крупнейших государственных банков Китая наряду с Bank of China, Agricultural Bank of China и China Construction Bank.
Контрольный пакет акций принадлежит правительству КНР через несколько государственных инвестиционных компаний.
В целом у ICBC более 500 тыс. акционеров. ICBC контролирует пятую часть банковского сектора Китая. У банка свыше 17 460 отделений, в которых работает более 453 048 человек.
7. Facebook
Страна: США
Стоимость бренда в 2020 году: $79 804 млн
Изменение стоимости за год: -4,1%
Facebook - крупнейшая социальная сеть в мире и одноименная компания, владеющая ею. Была основана 4 февраля 2004 г. Марком Цукербергом и его соседями по комнате во время обучения в Гарвардском университете.
Каждый день в социальной сети пользователи оставляют 6 млрд лайков и комментариев и публикуют 300 млн фотографий. На сайте зафиксировано 200 млрд "дружеских связей".
За год стоимость бренда снизилась на 4,1%.
8. Walmart
Страна: США
Стоимость бренда в 2020 году: $77 520 млн
Изменение стоимости за год: +14,2%
Walmart - американская компания, управляющая крупнейшей в мире сетью оптовой и розничной торговли, действующей под торговой маркой Walmart.
Штаб-квартира находится в Бентонвилле, штат Арканзас.
Основными регионами деятельности являются США и Мексика, также значительно присутствие в Канаде, Южной Америке, Великобритании, ЮАР, Китае и Японии.
9. Ping An
Страна: Китай
Стоимость бренда в 2020 году: $69 041 млн
Изменение стоимости за год: +19,8%
Ping An Insurance - китайская страховая группа компаний. Деятельность группы ведется по четырем основным направлениям: страхование жизни, страхование имущества, банковские услуги и управление активами.
Основным регионом деятельности является КНР, включая Гонконг и Макао, однако также представлена в других странах, в частности в США.
Количество страховых агентов компании превышает миллион человек, число отделений превышает 5 тыс.
10. Huawei
Страна: Китай
Стоимость бренда в 2020 году: $65 084 млн
Изменение стоимости за год: +4,5%
Huawei - одна из крупнейших мировых компаний в сфере телекоммуникаций. Основана в 1987 г. бывшим инженером Народно-освободительной армии Китая Жэнь Чжэнфэем.
В июле 2019 г. компания представила первый смартфон с поддержкой связи 5G. Модель смартфона получила название Huawei Mate 20 X.
9 августа 2019 г. Huawei представила собственную операционную систему Harmony OS.
Ежегодно Huawei инвестирует в исследования и разработки не менее 10% от объема подписанных контрактов ($1,26 млрд), оставаясь одним из ведущих предприятий среди компаний всего мира по количеству поданных патентных заявок.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада предварительно одобрила сокращение числа нардепов до 300 и переход на пропорциональную избирательную систему
|Казус Сытника: Как антикоррупционный комитет спасает директора НАБУ от увольнения
|Императивный мандат и Богдан: Кто запугивает «Слуг народа» роспуском Рады
|Ликвидация мажоритарщиков: Смогут ли Зеленский с Богданом изменить Конституцию
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Poco X2 представлен, и это — полная копия Redmi K30
|Skoda показала кроссовер, который меньше Karoq
|Объявлены самые производительные смартфоны начала 2020 года
|Прощай, BlackBerry. Культовый канадский бренд вскоре полностью исчезнет с рынка смартфонов
|Долю в Aston Martin выкупает канадский миллиардер
|Facebook изменит принцип блокировки контента
Это интересно
|Avast сворачивает деятельность по сбору данных пользователей
|Samsung хочет, чтобы в консолях Xbox появилась поддержка сверхширокоформатных мониторов
|ЕК передумала запрещать системы распознавания лиц в общественных местах
|Lotus выпустил спорткар «на каждый день»
|Google объединит почту и мессенджер в одном универсальном приложении
|Легкие курильщика «волшебным образом» восстанавливаются, если бросить курить
|SpaceX запустила на орбиту четвёртую партию микроспутников Starlink