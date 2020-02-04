Disney изгнал «лису» из названия киностудии 20th Century Fox

Компания Disney решила переименовать принадлежащую ей киностудию 20th Century Fox - теперь из ее названия исчезнет слово "fox" (англ. - лиса), и она будет называться 20th Century Studios.

По данным американских СМИ, это решение связано с тем, что владельцы одной из старейших голливудских кинокомпаний пытаются избавиться от ассоциаций с Рупертом Мердоком и его телеканалом Fox News, который в США считается рупором республиканцев. В Голливуде традиционно доминируют либеральные ценности, и симпатии большинства сотрудников индустрии - на стороне демократов.

Disney официально не объясняет причины своего решения, но слово Fox также уберут из названия еще одной принадлежащей ей кинокомпании - Fox Searchlight Pictures. Последняя специализируется на производстве арт-хаусных фильмов.

Журнал Variety, который первым сообщил о переименовании, цитирует источник в компании Disney, который говорит: "Думаю, название Fox прямо связано с Мердоком, а это токсично".

Впрочем, Variety утверждает, что знаменитая заставка для фильмов телекомпании 20th Century Fox - с характерной музыкой, логотипом и прожекторами - останется без изменений.

Компания Disney купила 20th Century Fox в марте прошлого года за 71 млрд долларов.

Студия была создана в 1935 году, и на ней были сняты некоторые из самых кассовых фильмов в истории, в том числе "Аватар", "Титаник" и несколько эпизодов "Звездных войн".

Руперт Мердок и его телеканал Fox News поддерживают Дональда Трампа

В конце 1980-х принадлежащая Мердоку News Corporation приобрела 20th Century Fox, а в 1996 году был создан телеканал Fox News. Со временем он вышел на первое место в США по количеству зрителей.

Позже News Corporation была разделена на две части, а в 2019-м кинокомпанию 20th Century Fox купил Disney, а за Рупертом Мердоком остались его медиа-активы, в том числе Fox News.