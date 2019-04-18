Великобритания первой в мире будет проверять возраст зрителей порносайтов

Великобритания станет первой страной в мире, которая введет обязательную проверку возраста посетителей порнографических сайтов.

Об этом сообщает "Европейская правда", ссылаясь на агентство Reuters.

С 15 июля коммерческие провайдеры интернет-порнографии будут обязаны проверять, достигли ли посетители сайтов 18-летнего возраста. Веб-сайты, которые будут нарушать новый закон, рискуют быть заблокированными в Британии.

Как заявила министр по вопросам цифровой и креативной индустрий Марго Джеймс, такое решение связано с тем, что взрослый контент сегодня слишком доступен для детей.

"Введение обязательной возрастной проверки является первым в мире, и мы нашли время, чтобы сбалансировать проблемы конфиденциальности с необходимостью защитить детей от нежелательного контента", - сказала Джеймс.

Правительство Великобритании заявило, что приняло во внимание беспокойство по поводу конфиденциальности, поэтому проверки возраста не будут направлены на установление личности людей.

Согласно решению, порнографические сайты, которые продают контент для взрослых или предоставляют его бесплатно, будут вынуждены нанимать компании, которые будут проверять возраст пользователей.

Для верификации возраста предлагают различные способы, в том числе покупку специальных билетов в магазинах офлайн, использование паспорта или кредитной карты онлайн.

Сайты, где порнографический контент занимает менее трети от общего контента, будут освобождены от новых требований, пока они не будут позиционировать себя как таковые, которые предлагают порнографический контент.