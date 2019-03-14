Топ-10 лучших городов для жизни

Международная консалтинговая компания Mercer опубликовала рейтинг лучших городов в мире по качеству жизни. Всего специалисты включили в список 231 город.

Анализ проводился по таким показателям, как качество жилья, образования, медицинского обслуживания, городского транспорта. Учитывались экономическая и политическая стабильность городов.

Ниже расскажем о 10 лучших городов для жизни.

Вена, Австрия

Вена является самым крупным по населению городом Австрии, занимая седьмое место среди самых крупных городов Европейского союза и второе место среди немецкоязычных городов после Берлина. Культурный, экономический и политический центр Австрии.

Вена является третьим городом-резиденцией ООН после Нью-Йорка и Женевы. Венский международный центр (так называемый UNO-City) включает в себя МАГАТЭ, УНП ООН, организации ООН по промышленному развитию и др. В Вене находятся штаб-квартиры таких международных организаций, как ОПЕК и ОБСЕ.

Вена в десятый раз подряд опередила другие места планеты в качестве лучшего города для жизни. Столица Австрии лидирует, в частности, по таким показателям, как медобслуживание, образование, культурная жизнь, транспорт и политическая стабильность

Цюрих, Швейцария

Цюрих - город на северо-востоке Швейцарии. Столица немецкоязычного кантона Цюрих и административный центр одноименного округа.

Крупнейший финансовый центр Швейцарии: местонахождение штаб-квартир страховых компаний и банков, в том числе международных UBS и Credit Suisse, Швейцарской фондовой биржи и одной из штаб-квартир центрального банка Швейцарии.

Крупный научный центр. Цюрих является крупнейшим городом страны. В пределах агломерации проживает более 1 млн человек.

Город регулярно входит в число самых благоприятных для жизни городов мира, а также в число самых дорогих городов.

Ванкувер, Канада

Канадские Ванкувер, вместе с Мюнхеном и Оклендом, занимает третье место в рейтинге Mercer. Ванкувер - город на западе Канады, крупнейший населенный пункт провинции Британская Колумбия и третий по величине в Канаде.

Ванкувер является одним из крупнейших промышленных центров страны. Порт города - крупнейший в Канаде и наиболее диверсифицированный, с торговым оборотом более 75 млрд канадских долларов в год.

Мюнхен, Германия

Мюнхен, вместе с Ванкувером и Оклендом, занимает третью строчку рейтинга.

Мюнхен - город на реке Изар, на юге Германии, в федеральной земле Бавария. Современный Мюнхен не только сосредоточие культурных и музейных ценностей, но и крупный промышленный и исследовательский центр.

Благодаря знаменитым университетам, одной из крупнейших в Европе Баварской государственной библиотеке, насчитывающей 6 млн томов, институтам имени Макса Планка и имени Хайнца Майера-Лейбница, ядерному научно-исследовательскому реактору и многим другим учреждениям Мюнхен удерживает прочные позиции в европейской науке.

Также Мюнхен по праву считается ИТ-столицей Германии. Недвижимость в Мюнхене самая дорогая в Германии.

Окленд, Новая Зеландия

Окленд вместе с Ванкувером и Мюнхеном занимает третью строчку рейтинга.

Окленд - крупнейший город Новой Зеландии с населением около 1 534 700 человек, что составляет около 32% всего населения страны.

Окленд - главный экономический и финансовый центр Новой Зеландии. Экономика города основана главным образом на услугах и торговле, и большинство крупных международных корпораций имеют здесь офис.

Дюссельдорф, Германия

Дюссельдорф - город на западе Германии, в Рейнско-Рурском регионе, административный центр федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия.

Дюссельдорф - наряду с Берлином, Франкфуртом-на-Майне, Мюнхеном и Гамбургом - входит в пятерку крупнейших экономических, транспортных, культурных и политических центров Германии.

В нем находятся штаб-квартиры множества крупных компаний, в том числе E.ON и Henkel Group. Городской аэропорт является международным хабом.

В Дюссельдорфе расположены две гавани, а также многочисленные высшие учебные заведения, в частности Дюссельдорфская академия художеств и Университет Генриха Гейне.

Франкфурт, Германия

Франкфурт - крупнейший город земли Гессен и пятый по величине в Германии с населением в 732 тыс. человек.

Франкфурт считается мировым "альфа-городом" и является центром коммерции, культуры, образования, туризма и транспортным узлом.

Здесь находятся Европейский центральный банк, Федеральный банк Германии, Франкфуртская биржа и Франкфуртская ярмарка. Франкфуртский аэропорт.

Копенгаген, Дания

Копенгаген - столица и самый крупный город Дании. Город является культурным, экономическим и правительственным центром Дании, это один из крупнейших финансовых центров Северной Европы с Копенгагенской фондовой биржей.

Экономика Копенгагена имела быстрое развитие в секторе услуг, особенно посредством инициатив в информационных технологиях, фармацевтике и чистой технологии.

Женева, Швейцария

Женева - город на юго-западе Швейцарии. В пределах трансграничной агломерации "Большая Женева" проживает 915 тыс. человек. Расположена она на берегах Женевского озера при выходе из него реки Роны, у границы с Францией.

Женева не раз входила в число лучших городов для жизни. В городе расположены штаб-квартиры многочисленных международных организаций, в том числе Европейского отделения ООН, Красного Креста, ВТО, ВОЗ.

Женева также является мировым финансовым центром. Вблизи города расположен Большой адронный коллайдер.

Базель, Швейцария

Базель - город на северо-западе Швейцарии. Столица немецкоязычного полукантона Базель-Штадт и административный центр одноименной коммуны.

Центр химической и фармацевтической промышленности. Штаб-квартиры компаний Novartis и Hoffmann-La Roche, а также международных банковских организаций, одна из штаб-квартир банка UBS.

Старейший университет Швейцарии. Один из крупнейших мировых образовательных центров в области старинной музыки.