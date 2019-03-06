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Forbes назвал самого юного и богатого миллиардера в мире
17:40 05.03.2019 |
Самый юный и богатый миллиардер в мире на сегодняшний день - норвежец Густав Магнар Витзе (Gustav Magnar Witzое), на счету которого суммарно хранится 3 миллиарда долларов.
Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Billionaires 2019.
24-летнему Витзе принадлежит почти половина Salmar ASA - одного из крупнейших в мире производителей лосося.
Юный миллиардер перенял часть бизнеса у своего отца в 2013 году. Последний основал компанию в 1991 году.
Компания Salmar ASA возглавила индустриализацию рыбного хозяйства в Норвегии, переработав продукт и сделав его не только более качественным, но и дорогим.
Как отмечается в рейтинге, старший Витзе по-прежнему руководит компанией.
Густав Магнар тем временем пытается сделать собственный след, инвестируя деньги в недвижимость и технологические стартапы.
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