Forbes назвал самого юного и богатого миллиардера в мире

Самый юный и богатый миллиардер в мире на сегодняшний день - норвежец Густав Магнар Витзе (Gustav Magnar Witzое), на счету которого суммарно хранится 3 миллиарда долларов.

Об этом свидетельствуют данные рейтинга Forbes Billionaires 2019.

24-летнему Витзе принадлежит почти половина Salmar ASA - одного из крупнейших в мире производителей лосося.

Юный миллиардер перенял часть бизнеса у своего отца в 2013 году. Последний основал компанию в 1991 году.

Компания Salmar ASA возглавила индустриализацию рыбного хозяйства в Норвегии, переработав продукт и сделав его не только более качественным, но и дорогим.

Как отмечается в рейтинге, старший Витзе по-прежнему руководит компанией.

Густав Магнар тем временем пытается сделать собственный след, инвестируя деньги в недвижимость и технологические стартапы.