Ученые: регулярные упражнения помогают омолодить мозг

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Ученые: регулярные упражнения помогают омолодить мозг

14:29 06.02.2019 |

Всякая всячина

Регулярные физические упражнения в течение шести месяцев вкупе с правильным питанием могут остановить старение мозга и даже обратить этот процесс вспять, считают ученые из Университета Дьюка в США.

Сама эта идея не нова, но команде психиатра Джеймса Блюменталя удалось подтвердить ее экспериментально и доказать, что мозг начинает работать лучше уже после полугода упражнений.

Исследование Блюменталя опубликовано в журнале Neurology. В ходе эксперимента исследователи пришли к выводу, что регулярные упражнения могут обратить вспять признаки слабоумия даже у тех престарелых людей, у которых они начали проявляться.

В эксперименте группы Блюменталя участвовали 160 человек в возрасте старше 55 лет. В начале эксперимента их когнитивные показатели были хуже, чем в среднем у мужчин и женщин их возраста. Результаты тестов на интеллект среди участников показали уровень, который обычно демонстрируют в глубокой старости (старше 90 лет).

Испытуемых разделили на четыре группы.

* Одной прописали кардиотренировки (три раза в неделю по 35 минут).

* Другая соблюдала диету, богатую цельнозерновыми продуктами, фруктами и овощами.

* Третья группа делала одновременно то, что первая и вторая.

* Четвертая группа была контрольной: ее участникам читали лекции о старении мозга.

Шесть месяцев спустя участники третьей группы, которые одновременно занимались физкультурой и правильно питались, показали гораздо лучшие результаты в тестах на интеллект, чем остальные.

Если в начале эксперимента их умственные способности в среднем соответствовали людям в возрасте 93 лет, то спустя шесть месяцев ментальный возраст испытуемых снизился до 84 лет.

"Вывод в том, что упражнения приносят пользу в любом возрасте, даже в случае с этими людьми, у которых были явные признаки когнитивной недостаточности", - говорит Блюменталь.

Ученые связывают улучшение работы мозга с повышением сердечной активности. Хорошее кровообращение - один из ключевых факторов для правильной работы мозга, которому постоянно нужна подпитка кислородом.

Кроме того, мозг действительно увеличивается от регулярной нагрузки на тело. В частности, увеличиваются в размерах синапсы - места контакта нейронов. Клеток в мозгу становится больше, и между ними возникают новые связи.

По мнению Блюменталя, этот метод можно будет использовать для лечения деменции. "Я не говорю, что нашел лекарство, однако сегодня деменцию невозможно вылечить с помощью препаратов", - говорит он. Диета и упражнения остаются очень действенными профилактическими средствами.
 

ПО РУБРИКАМ

16:58 DataLight: Трейдеры из США – наиболее активные на ведущих биткоин-биржах

15:48 В январе чистая покупка валюты НБУ на межбанке составила $136,1 млн

15:44 Евро 6 февраля снижается к доллару США на слабых статданных, австралийский доллар падает

15:28 В январе международные резервы сохранились на уровне $20,8 млрд

14:17 В НБУ оценили влияние предстоящих выборов на валютный рынок

12:27 Справочный курс гривни вырос на 25,77 коп. до 26,9622 грн

12:19 Зеленский выбрал банк «Глобус» для своего избирательного фонда

11:44 Биржи Японии и Австралии закрылись 6 февраля ростом вслед за рынками США

11:40 Курсы валют по карточным операциям на 06.02.19

11:34 Банки Украины сократили портфель ОВГЗ на 1,012 млрд грн

10:56 НБУ решил снизить требование обязательной продажи экспортерами валютной выручки с 50% до 30% с марта

10:43 НБУ продал 5 февраля банкам депозитные сертификаты на 23 млрд гривен

10:26 4 февраля объем торгов долларом на межбанке уменьшился на $21,8 млн до $186,1 млн

09:51 Остатки средств на корсчетах банков 06.02.19

09:48 Индекс межбанковских ставок по бланковым кредитам и депозитам 05.01.19

• дальше…

12:34 Польша откажется от российского газа в конце 2022 года, - уполномоченный правительства Наимский

09:45 В Китае отключат ИИ, который ищет коррупционеров среди госслужащих

08:13 Сенат США одобрил закон против бойкота Израиля и партнеров Асада

05.02 Во Франции на протесты профсоюзов вышли 300 тысяч человек

05.02 В Вашингтоне не нашли иностранного вмешательства в выборы в Конгресс

05.02 Парламент Франции одобрил закон об ограничении прав демонстрантов

05.02 Китай вложит в возобновляемую энергетику $373 млрд

05.02 Эрдоган: доля оппозиции в Isbank перейдет казначейству

05.02 Танкеры с венесуэльской нефтью простаивают в Мексиканском заливе

05.02 Иран призвал не увязывать механизм торговли с ЕС и исполнение требований по противодействию отмыванию денег

05.02 Сенат США проголосовал против поспешного вывода войск из Сирии и Афганистана

05.02 Зачем Путину грызня кавказских кланов

05.02 ЕС не согласится на возобновление переговоров по условиям Brexit - Барнье

05.02 Buzzfeed узнал об уплате российскому лоббисту Ринату Ахметшину полумиллиона долларов до и после встречи в Trump Tower

05.02 ЕС расширил санкции против Ирана

• дальше…

11:04 Климкин: Украина может начать производство собственных ракет

10:55 Проект «Стена» реализован на 30% - Госпогранслужба Украины

08:29 9 новых строительных правил изменят квартиры в Украине

05.02 Застройщики в Киеве готовятся повышать цены

04.02 Агломерацию вокруг Киева могут создать до 2025 года

01.02 На улицах Киева появились инспекторы по парковке

01.02 Вакантность торговых центров Киева в IV кв.-2018 прекратила снижение – JLL

01.02 Греция разрешила двум лоукостерам летать в Украину

01.02 В Киеве с 1 февраля на 11,4% подорожала вода

31.01 Супрун: Доступ пациентов к медицинскому каннабису - это их право на медпомощь

31.01 Киевсовет в 30 раз снизил ставки сбора для застройщиков

31.01 Киев решил создать автоматизированную систему оплаты услуг парковки

30.01 Украина намерена стимулировать сортировку и сжигание отходов. Представлена концепция переработки мусора

30.01 Карточка киевлянина станет единым проездным документом для льготников

30.01 Кабмин решил компенсировать семьям расходы на услуги няни по уходу за детьми до 3-х лет

• дальше…

17:15 Агитатор с «петлей на шее». Как Янукович предложил обменять себя на Медведчука

13:51 Реформа военкоматов: Как Верховная Рада тормозит отход от «совка»

13:30 Кабмин уволил Мартынюка и назначил и.о. министра агрополитики Трофимцеву

12:51 Букмекеры против социологов. Почему в тотализаторе ставят на Порошенко

11:04 Климкин: Украина может начать производство собственных ракет

05.02 «Радикалы» против Ульяны: Останется ли Супрун во главе МОЗ

05.02 Бан наблюдателей Путина: Кому нужны россияне на Выборах-2019

05.02 Три сценария. Стоит ли Медведчуку бояться дела за госизмену

05.02 Почему «Народный фронт» решил просто не мешать Порошенко и Тимошенко

05.02 Зачем Ляшко на самом деле блокирует трибуну парламента

05.02 Тимошенко открыла счет избирательного фонда в Мегабанке

05.02 «Нового президента не дождетесь». Интервью Порошенко - за минуту

05.02 Суд снял электронный браслет и отдал загранпаспорт Продану

05.02 Порошенко стал лидером президентской гонки по ставкам букмекера bwin

05.02 Французский проект. Сколько иностранных катеров получат украинские пограничники

• дальше…

11:59 Ученым удалось преобразовать сигналы человеческого мозга в речь

09:45 В Китае отключат ИИ, который ищет коррупционеров среди госслужащих

05.02 Toyota запустила сервис подписки на автомобили

05.02 Жозе Моуринью получил срок за уклонение от налогов, но отделался штрафом

05.02 Apple урегулировала 10-летнее налоговое разбирательство во Франции за 500 млн евро - СМИ

05.02 Компания Facebook приобрела блокчейн-стартап Chainspace

05.02 Гибкий смартфон Samsung Galaxy F показался на рендерах

05.02 Украинцы строят «умные» оазисы на солнечных панелях в Арабских Эмиратах

04.02 Названы самые мощные смартфоны начала 2019 года

04.02 Криптобиржа потеряла $190 миллионов клиентских денег из-за смерти основателя

04.02 BMW подробно рассказала про обновленную гибридную «семерку»

04.02 Shell покупает производителя оборудования для зарядки электромобилей

01.02 Илон Маск объявляет все патенты Tesla открытыми

01.02 Кто мировой лидер в области искусственного интеллекта?

01.02 Koenigsegg выпустит «доступный» гибридный суперкар с безвальным двигателем

• дальше…

04.02 Мебель IKEA скоро можно будет взять в аренду

29.01 Топ-10 самых влиятельных брендов 2018 года

15.01 Чем «умнее» телевизор, тем он дешевле или Как производители зарабатывают на продаже данных

26.12 Что делать, если у вас плохой начальник

19.12 Почему самые умные не всегда становятся самыми успешными

07.12 Как безобидные недостатки губят карьеру

28.11 США обвинили русских хакеров в мошенничестве с рекламой. Что о них известно?

21.11 Семь навыков незаменимых людей в эпоху автоматизации

16.11 Как не отпугнуть работодателя профилем в соцсетях

14.11 Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?

13.11 Кто такие неуверенные трудоголики. И какую пользу они могут принести компании

06.11 Топ-менеджеры и предприниматели-новаторы оттачивают навыки «презентации в лифте»

06.11 Google Chrome будет блокировать рекламу на сайтах с плохой репутацией

01.11 Как планировка офиса влияет на прибыль

30.10 Домашние коворкинги набирают популярность

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно