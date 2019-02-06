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Ученые: регулярные упражнения помогают омолодить мозг
14:29 06.02.2019 |
Регулярные физические упражнения в течение шести месяцев вкупе с правильным питанием могут остановить старение мозга и даже обратить этот процесс вспять, считают ученые из Университета Дьюка в США.
Сама эта идея не нова, но команде психиатра Джеймса Блюменталя удалось подтвердить ее экспериментально и доказать, что мозг начинает работать лучше уже после полугода упражнений.
Исследование Блюменталя опубликовано в журнале Neurology. В ходе эксперимента исследователи пришли к выводу, что регулярные упражнения могут обратить вспять признаки слабоумия даже у тех престарелых людей, у которых они начали проявляться.
В эксперименте группы Блюменталя участвовали 160 человек в возрасте старше 55 лет. В начале эксперимента их когнитивные показатели были хуже, чем в среднем у мужчин и женщин их возраста. Результаты тестов на интеллект среди участников показали уровень, который обычно демонстрируют в глубокой старости (старше 90 лет).
Испытуемых разделили на четыре группы.
* Одной прописали кардиотренировки (три раза в неделю по 35 минут).
* Другая соблюдала диету, богатую цельнозерновыми продуктами, фруктами и овощами.
* Третья группа делала одновременно то, что первая и вторая.
* Четвертая группа была контрольной: ее участникам читали лекции о старении мозга.
Шесть месяцев спустя участники третьей группы, которые одновременно занимались физкультурой и правильно питались, показали гораздо лучшие результаты в тестах на интеллект, чем остальные.
Если в начале эксперимента их умственные способности в среднем соответствовали людям в возрасте 93 лет, то спустя шесть месяцев ментальный возраст испытуемых снизился до 84 лет.
"Вывод в том, что упражнения приносят пользу в любом возрасте, даже в случае с этими людьми, у которых были явные признаки когнитивной недостаточности", - говорит Блюменталь.
Ученые связывают улучшение работы мозга с повышением сердечной активности. Хорошее кровообращение - один из ключевых факторов для правильной работы мозга, которому постоянно нужна подпитка кислородом.
Кроме того, мозг действительно увеличивается от регулярной нагрузки на тело. В частности, увеличиваются в размерах синапсы - места контакта нейронов. Клеток в мозгу становится больше, и между ними возникают новые связи.
По мнению Блюменталя, этот метод можно будет использовать для лечения деменции. "Я не говорю, что нашел лекарство, однако сегодня деменцию невозможно вылечить с помощью препаратов", - говорит он. Диета и упражнения остаются очень действенными профилактическими средствами.
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