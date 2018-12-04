Китайский миллиардер разорил свою компанию в казино

Основатель и глава китайского производителя смартфонов Gionee Лю Лирон проиграл огромную сумму в казино, поставив компанию на грань банкротства, пишет издание Tech in Asia.

По его словам, он проиграл около 10 млрд юаней ($1,4 млрд) в одном из заведений на острове Сайпан - крупнейшем острове Северных Марианских островов, ассоциированной территории США.

Как заявил сам Лю, сумма была гораздо меньше - около миллиарда (в какой валюте, он не указал). Предприниматель признал, что потратил средства, в том числе принадлежащие Gionee. О точной сумме он пообещал рассказать в декабре, когда компания начнет процедуру банкротства.

Компания Gionee была основана в 2002 году, в первые годы своего существования фирма специализировалась на выпуске проводных телефонов, однако впоследствии переключилась на производство смартфонов.

Компания не смогла составить конкуренцию производителям дешевых устройств, а также не сумела выйти на международный рынок. Руководство связывает неудачи с чрезмерными тратами на маркетинг. С 2016 года ежемесячный убыток Gionee составлял $29 млн.