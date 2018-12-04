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Китайский миллиардер разорил свою компанию в казино
18:00 04.12.2018 |
Основатель и глава китайского производителя смартфонов Gionee Лю Лирон проиграл огромную сумму в казино, поставив компанию на грань банкротства, пишет издание Tech in Asia.
По его словам, он проиграл около 10 млрд юаней ($1,4 млрд) в одном из заведений на острове Сайпан - крупнейшем острове Северных Марианских островов, ассоциированной территории США.
Как заявил сам Лю, сумма была гораздо меньше - около миллиарда (в какой валюте, он не указал). Предприниматель признал, что потратил средства, в том числе принадлежащие Gionee. О точной сумме он пообещал рассказать в декабре, когда компания начнет процедуру банкротства.
Компания Gionee была основана в 2002 году, в первые годы своего существования фирма специализировалась на выпуске проводных телефонов, однако впоследствии переключилась на производство смартфонов.
Компания не смогла составить конкуренцию производителям дешевых устройств, а также не сумела выйти на международный рынок. Руководство связывает неудачи с чрезмерными тратами на маркетинг. С 2016 года ежемесячный убыток Gionee составлял $29 млн.
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