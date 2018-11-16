Финансовые новости
- |
- 16.11.18
- |
- 01:09
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Драгоценности Марии-Антуанетты проданы на Sotheby's за рекордные $42,7 млн
23:36 15.11.2018 |
Украшенная бриллиантами жемчужная подвеска королевы Франции Марии-Антуанетты продана на торгах Sotheby's в Женеве за рекордные $36,165 млн при начальной цене в $2, сообщается на странице Twitter аукционного дома.
На торги были выставлены десять украшений, которые принадлежали королеве до 1793 г. В целом драгоценности Марии-Антуанетты проданы на аукционе Sotheby's за рекордные $42,7 млн.
Украшенная бриллиантами жемчужная подвеска королевы Франции Марии-Антуанетты продана на торгах Sotheby's в Женеве за рекордные $36,165 млн при начальной цене в $2, сообщается на странице Twitter аукционного дома.
На торги были выставлены десять украшений, которые принадлежали королеве до 1793 г. В целом драгоценности Марии-Антуанетты проданы на аукционе Sotheby's за рекордные $42,7 млн.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Православный кандидат. Кремль решил дать ватному электорату эрзац-Януковича
|Золото партий. Ляшко платит Рабиновичу, Садовый берет деньги за женщин и 336 спонсоров Тимошенко
|Практически изгой. Как в Сингапуре Путину указали на его место
|Депутат Рады Рабинович (ОБ) решил не баллотироваться в Президенты
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Драгоценности Марии-Антуанетты проданы на Sotheby's за рекордные $42,7 млн
|Новая BMW 3 серии стала гибридом с расходом 1,7 литра на 100 километров
|Топ-10 самых дорогих торговых улиц в мире
|Колючие контактные линзы - новое слово в лечении глазных болезней
|Volkswagen планирует сделать электрокары массовым и доступным продуктом
|Начиная с 2019 года автопроизводители, работающие в Китае, должны соответствовать минимальным квотам NEV
Это интересно
|Нацбанк выпустил монеты необычной формы
|Сколько стоит обучение в лучших университетах мира?
|Люди становятся крупнее и потребляют все больше пищи
|10 фактов о самом известном наркоторговце в мире
|На сколько подешевеют новые автомобили в связи с новыми акцизами
|Mercedes-Benz начал выпуск первого в мире гибридного водородного электромобиля
|Первый складной планшет Samsung можно сгибать в двух местах