Драгоценности Марии-Антуанетты проданы на Sotheby's за рекордные $42,7 млн

Украшенная бриллиантами жемчужная подвеска королевы Франции Марии-Антуанетты продана на торгах Sotheby's в Женеве за рекордные $36,165 млн при начальной цене в $2, сообщается на странице Twitter аукционного дома.

На торги были выставлены десять украшений, которые принадлежали королеве до 1793 г. В целом драгоценности Марии-Антуанетты проданы на аукционе Sotheby's за рекордные $42,7 млн.





Украшенная бриллиантами жемчужная подвеска королевы Франции Марии-Антуанетты продана на торгах Sotheby's в Женеве за рекордные $36,165 млн при начальной цене в $2, сообщается на странице Twitter аукционного дома.

На торги были выставлены десять украшений, которые принадлежали королеве до 1793 г. В целом драгоценности Марии-Антуанетты проданы на аукционе Sotheby's за рекордные $42,7 млн.



