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Информация об агентстве
Walmart, Chanel и BMW: Bloomberg опубликовал рейтинг самых богатых семей мира
09:44 04.07.2018 |
Информационное агентство Bloomberg опубликовало рейтинг 25 самых богатых семей мира.
Первое место заняла семья Уолтон, которая владеет сетью супермаркетов Walmart. Их состояние оценивается в 151,5 млрд. долларов. Walmart имеет по всему миру более чем 12 тыс. магазинов.
На втором месте семья Кохов (94,8 млрд.). Их фирма занимается добычей нефти. Третье место заняла семья Марс, которая владеет 89,7 миллиарда. Они известны батончиками Milky Way, Mars и M & Ms.
Среди известных представителей рейтинга также французский дом моды Hermes (5 место), Chanel (6), автопроизводитель BMW (8), Samsung (16) и Ferrero (25).
Рейтинг не учитывал тех, кто стал миллиардером в первом поколении, и тех, кто контролирует все финансы единолично. Не учитывались также семьи, состояние которых связано с государством. В целом все семьи рейтинге контролируют 1,1 триллиона долларов.
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