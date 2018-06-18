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ВОЗ официально признала игроманию заболеванием
16:10 18.06.2018 |
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала самостоятельным диагнозом патологическое влечение к играм. Организация внесла игроманию ("Gaming Disorder") в опубликованный в понедельник, 18 июня, каталог заболеваний.
Новый диагноз включает зависимость от онлайн- и видеоигр, указывается в заявлении ВОЗ. Критериями для постановки диагноза называются потеря контроля над частотой и длительностью игры, все чаще отдаваемый игре приоритет перед другими занятиями, а также продолжение игры даже при наличии негативных последствий.
По мнению ВОЗ, диагноз игровой зависимости должен ставиться, если пациенты охвачены патологическим влечением на протяжении не менее чем 12 месяцев. Параллельно с игроманией в каталог заболеваний ВОЗ по-прежнему включена зависимость от азартных игр.
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