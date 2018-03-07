Coca-Cola впервые за 125 лет выпустит алкогольный напиток

Производитель безалкогольных напитков Coca-Cola впервые за 125 лет существования собирается выпустить алкогольный напиток.

Речь идет о слабоалкогольном газированном напитке. Выпускаться и продаваться он будет в Японии.

Компания заметила стремительно растущую популярность в Японии Chu-Hi - газированных напитков с различными ароматизаторами, в которые добавляется местный алкогольный напиток сётю.

Chu-Hi продается в банках. Содержание алкоголя варьируется от 3% до 8%.

Хорхе Гардуньо, глава японского подразделения Coca-Cola, называет решение компании "скромным экспериментом в специфическом сегменте рынка".

"До сих пор мы не экспериментировали со слабоалкогольными напитками, но это - пример того, как мы ищем новые возможности за пределами нашей традиционной деятельности", - сказал Гардуньо.

Он также говорит, что этот напиток вряд ли будет продаваться за пределами Японии.

Альтернатива пиву

В Японии Chu-Hi считается альтернативой пиву и пользуется особенной популярностью среди женщин.

Напиток уже производят японские пивоваренные гиганты Kirin, Suntory и Asahi.

Coca-Cola, заметив, что молодое поколение серьезно относится к своему здоровью и, соответственно, покупает меньше газированных напитков с большой концентрацией сахара, уже не первый год приобретает компании, производящие бутилированную воду и чай.

В ноябре аналитик Wells Fargo Бонни Херцог сказала, что Coca-Cola может выйти на рынок алкогольных напитков, особенно "в премиальных сегментах рынка, таких как крафтовые напитки для взрослых".

Слабоалкогольные напитки с фруктовыми вкусовыми добавками, известные как алкопоп, такие как Hooch, Reef, Smirnoff Ice или Bacardi Breezer, стали пользоваться популярностью после 1990-х годов.

Некоторые, правда, опасаются, что подобные напитки приучат молодежь употреблять алкоголь в больших количествах.