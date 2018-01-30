ОАЭ хотят построить в космосе госпиталь с наноботами и ИИ

Объединенные Арабские Эмираты озвучили планы по созданию первого в мире космического госпиталя. Проект предлагается реализовать в рамках долгосрочной инициативы UAE Centennial 2071 и Национальной космической программы. Клиника будет ориентирована на астронавтов, находящихся в космосе.

В учреждении будущего планируется использовать нанотехнологии и телемедицину - удаленное наблюдение и лечение пациентов с помощью современных телекоммуникационных технологий. Об этом рассказала представитель Минздрава ОАЭ.

Реализация программы начнется в 2020 году - через пару лет ОАЭ намерены запустить собственную миссию к Марсу. Именно там планируется провести полноценные испытания нанотехнологий, не требующих участия в процессе хирургов или иных специалистов - все будут выполнять наноботы. Также планируется применить возможности искусственного интеллекта.

На данный момент подобные обещания выглядят фантастикой.