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ОАЭ хотят построить в космосе госпиталь с наноботами и ИИ
15:52 30.01.2018 |
Объединенные Арабские Эмираты озвучили планы по созданию первого в мире космического госпиталя. Проект предлагается реализовать в рамках долгосрочной инициативы UAE Centennial 2071 и Национальной космической программы. Клиника будет ориентирована на астронавтов, находящихся в космосе.
В учреждении будущего планируется использовать нанотехнологии и телемедицину - удаленное наблюдение и лечение пациентов с помощью современных телекоммуникационных технологий. Об этом рассказала представитель Минздрава ОАЭ.
Реализация программы начнется в 2020 году - через пару лет ОАЭ намерены запустить собственную миссию к Марсу. Именно там планируется провести полноценные испытания нанотехнологий, не требующих участия в процессе хирургов или иных специалистов - все будут выполнять наноботы. Также планируется применить возможности искусственного интеллекта.
На данный момент подобные обещания выглядят фантастикой.
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