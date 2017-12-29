Лотерея: 10 историй о том, как потерять все деньги

Многим кажется, что выиграть в лотерею - это настоящее счастье, однако много случаев, когда выигрыш не принес счастья, а наоборот, жизнь стала намного хуже.

Ниже мы расскажем о людях, которым посчастливилось выиграть в лотерею, но они все потеряли.

Лара и Роджер Гриффитс

Лара и Роджер из Англии были прекрасной семейной парой, которая редко ссорилась. Однако после того, как они выиграли $2.76 млн в лотерею в 2005 году, их жизнь резко поменялась.

Они купили большой дом, автомобиль Porsche, а также совершали многочисленные путешествия в Дубай, Монако и Нью-Йорк.

Их состояние закончилось в 2010 году. Их дом сгорел в пожаре, что вынудило их потратить огромные деньги на ремонт, во время которого они семь месяцев скитались по временным жилищам.

Вскоре после этого Лара заподозрила Роджера в увлечении другой женщиной, а затем их 14-летний брак распался.

Уильям Пост

Уильям Пост выиграл $16.2 млн в Пенсильванской лотерее в 1988 году, однако к тому времени он уже год как был в долгах на сумму в $1 млн.

"Лучше бы этого не было,"- сказал Пост. "Это был настоящий кошмар."

Его бывшая девушка отсудила у него треть выигрыша. Его брат был арестован за то, что нанял киллера, которому наказал убить Уильяма в надежде на то, что унаследует его состояние.

После того, как Пост потерял много денег, прогорев на семейном бизнесе, он снова оказался в долгах, а затем попал в тюрьму за то, что выстрелил над головой коллектора.

После выхода из тюрьмы он спокойно жил на 450 долларов в месяц и продуктовые карточки до самой смерти в 2006 году.

Шерон Тайрабэсси

В 2004 году Шерон выиграла в лотерею 10 млн канадских долларов.

Она потратила свой выигрыш на покупку большого дома, дизайнерскую одежду, дорогие автомобили, вечеринки, путешествия, подарки членам семьи и друзьям.

Менее чем через десять лет она снова оказалась в том же положении, что и до выигрыша. Шерон снова ездит на работу на автобусе, работает и живет в арендованном доме.

Ивлин Адамс

В середине 1980-х гг. Ивлин Адамс выиграла в лотерею дважды: один раз в 1985 г. и еще раз в 1986 г.

Она получила $5,4 млн, но, как сообщали в то время СМИ, проиграла все свое состояние в Атлантик-Сити.

Сама Ивлин сообщала, что ее выигрыш привел к тому, что она стала получать лавину просьб о помощи.

Она стала знаменитой, ее узнавали на улице, а скрыться от людей она не могла.

Джеральд Масуэгон

В 1998 г. Джеральд выиграл $10 млн в лотерее Super 7 в Канаде.

Однако он не смог справиться с навалившейся на него славой, которая пришла вместе с огромными деньгами.

Он купил несколько автомобилей для себя и своих близких, купил дом, который превратился в место постоянных вечеринок, на которых рекой лился алкоголь и употреблялись наркотики.

Однажды он за один день купил восемь телевизоров для своих друзей.

Он также пытался вкладывать деньги в бизнес, но прогорел. В итоге ему пришлось искать любую подходящую работу, чтобы сводить концы с концами.

Сьюзан Маллинс

Сьюзан выиграла $4,2 млн в 1993 г.

Она распределила эти деньги на ежегодные выплаты между собой, своим мужем и дочерью. В итоге ей осталось $47 тыс. в год.

Однако она быстро оказалась в долгах.

К сожалению, Сьюзан так и не смогла расплатиться с долгами.

Америко Лопес

Строитель Америко Лопес выиграл в лотерею, уволился с работы, врал о своем выигрыше, заявляя, что ему необходима операция на ноге.

После того как он пришел к своему бывшему коллеге, тот вместе с другими строителями ополчились на него из-за того, что тот не поделился выигрышем, как обещал.

Его бывшие коллеги уверяли, что они все скинулись на покупку лотерейного билета.

Суд обязал Лопеса поделить выигрыш на всех.

Иби Рончоли

Жительница Онтарио Иби Рончоли выиграла $5 млн в 1991 г., однако она не сказала своему мужу о том, как она решила потратить выигрыш.

Когда ее муж узнал о том, что Иби отдала $2 млн из своего выигрыша ребенку, которого она родила от другого мужчина, он отравил ее.

Он был признан виновным в убийстве.

Майкл Кэррол

Майклу Кэрролу было всего 19 лет, когда он выиграл 9,7 млн фунтов стерлингов, или $15 млн, в 2002 г.

Однако он не смог разумно распорядиться этими деньгами. Майкл тратил деньги на проституток, выпивку и дорогостоящие вечеринки.

В итоге он оказался в тюрьме.

Последнее, что слышали о нем, было то, что он надеется получить нормальную работу.

Уилли Херт

В 1989 г. Уилли выиграл $3,1 млн в Мичиганской лотерее.

Два года спустя Херт развелся, потерял право опеки над своими детьми.

Кроме того, ему было предъявлено обвинение в попытке убийства.

Он также стал употреблять кокаин.

Именно эта вредная привычка и привела к тому, что он потерял все свое состояние.