11 лучших университетов мира

В рамках ежегодного исследования Times Higher Education World University Rankings был в очередной раз опубликован список лучших вузов в 2018 г.

При составлении рейтинга эксперты изучили 1 тыс. лучших мировых вузов. Оценивались такие критерии, как уровень образования, исследования, а также влиятельность.

Кроме того, в исследовании представлены такие данные, как число студентов, количество научных степеней и многие другие.

Ниже представляем 11 лучших университетов в мире.

11. Пенсильванский университет

Местоположение : Филадельфия, штат Пенсильвания, США

Число студентов : 20 361

Пенсильванский университет - частный исследовательский университет США, расположенный в Филадельфии, штат Пенсильвания, входит в элитную Лигу плюща. Основан в 1740 г. Бенджамином Франклином.

Пенсильванский университет - одно из старейших высших учебных заведений и первый университет в США, а также один из 9-и колониальных колледжей, основанных до подписания декларации независимости.

Среди выпускников университета - американский поэт Эзра Паунд, британский сатирик Эдвард Дженкинс, богатейший человек планеты Уоррен Баффетт, губернатор штата Пенсильвания Эд Ренделл, многие члены Конгресса США, члены правительства, губернаторы штатов, мэры городов, послы, президенты компаний.

10. Швейцарская высшая техническая школа Цюриха

Местоположение : Цюрих, Швейцария

Число студентов : 19 233

Высшая техническая школа в Цюрихе была основана 16 октября 1855 г. и является не только самым престижным вузом Швейцарии, но и неизменно входит в число лучших университетов мира.

Среди выпускников и профессоров университета 21 лауреат Нобелевской премии, наиболее известным из которых является Альберт Эйнштейн, получивший премию по физике в 1921 г.

9. Чикагский университет

Местоположение : Чикаго, штат Иллинойс, США

Число студентов : 13 525

Чикагский университет- частный исследовательский университет в городе Чикаго, штат Иллинойс, США, основанный в 1890 г.

Университет является одним из наиболее известных и престижных высших учебных заведений благодаря своей влиятельности в сферах науки, общества и политики.

Университет включает в себя колледж, различные аспирантуры, междисциплинарные комитеты, 6 институтов профессионального обучения и институт непрерывного образования.

Помимо гуманитарных и естественных наук университет хорошо известен своими институтами профессионального образования, в том числе: Медицинская школа им. Прицкера, Школа бизнеса им. Бута, Институт права, Школа управления социальных услуг, Школа государственной политики им. Харриса и Духовная семинария.

8. Имперский колледж Лондона

Местоположение : Лондон, Великобритания

Число студентов : 15 857

С 1907 по 2007 гг. Имперский колледж входил в состав Лондонского университета. Отделение колледжа в самостоятельное учреждение было приурочено к столетию его основания и произошло 8 июля 2007 г.

Имперский колледж входит в "золотой треугольник", представляющий собой группу самых элитных британских университетов также включающий в себя Оксфордский и Кембриджский университеты.

Традиционно включается в списки самых престижных высших учебных заведений.

7. Принстонский университет

Местоположение : Принстон, штат Нью-Джерси, США

Число студентов : 7 955

Принстонский университет - частный исследовательский университет, один из старейших и известнейших университетов в США. Является одним из самых престижных вузов страны.

Университет является одним из восьми университетов Лиги плюща и одним из девяти колониальных колледжей, основанных до Американской революции.

Принстонский университет предоставляет дипломы бакалавра и магистра в областях естественных, гуманитарных, общественных и технических наук.

Университет не располагает школами медицины, права, бизнеса и богословия, однако предлагает профессиональные степени в Школе общественных и международных отношений имени Вудро Вильсона, в Школе инженерных и прикладных наук, а также в Школе архитектуры.

6. Гарвардский университет

Местоположение : Кембридж, штат Массачусетс, США

Число студентов : 29 326

Гарвардский университет - один из самых известных университетов США и всего мира, старейший вуз США. Находится в городе Кембридж (входит в состав Бостонской городской агломерации), штат Массачусетс.

75 лауреатов Нобелевской премии были связаны с университетом как студенты, преподаватели или сотрудники.

Гарвардский университет занимает первое место в стране по числу миллиардеров среди выпускников, а его библиотека - крупнейшая академическая в США и третья по величине в стране.

Гарвард входит в группу элитных американских университетов - Лигу плюща.

5. Массачусетский технологический институт

Местоположение : Кембридж, штат Массачусетс, США

Число студентов : 11 177

Массачусетский технологический институт - университет и исследовательский центр, расположенный в Кембридже (пригороде Бостона), штат Массачусетс, США.

МИТ занимает лидирующие позиции в престижных рейтингах университетов мира, является новатором в областях робототехники и искусственного интеллекта, а его образовательные инженерные программы, программы в сфере информационных технологий, экономики, физики, химии и математики изданием U.S. News & World Report, известным своей системой ранжирования национальных университетов, из года в год признаются лучшими в стране.

Институт также известен во многих других областях, включая менеджмент, экономику, лингвистику, политические науки и философию.

4. Стэнфордский университет

Местоположение : Стэнфорд, штат Калифорния, США

Число студентов : 15 845

Стэнфордский университет- частный университет в США, один из самых авторитетных и рейтинговых в США и в мире. Расположен близ города Пало-Альто (60 км южнее Сан-Франциско).

Преподавание ведется на многих факультетах, среди которых юридический, медицинский, технический, музыкальный и другие.

В структуру входят также различные школы (как Стэнфордская высшая школа бизнеса) и научно-исследовательские центры (как CCRMA).

Университет располагается в Кремниевой долине. Его выпускники основали такие компании, как Hewlett-Packard, Electronic Arts, Sun Microsystems, Nvidia, Yahoo!, Cisco Systems, Silicon Graphics и Google.

3. Калифорнийский технологический институт

Местоположение : Пасадена, штат Калифорния, США

Число студентов : 2 209

Калифорнийский технологический институт - частный исследовательский университет, расположенный в городе Пасадина в штате Калифорния, один из ведущих университетов в США и один из двух самых важных, наряду с Массачусетским технологическим институтом, специализирующихся в точных науках и инженерии.

Ему также принадлежит лаборатория реактивного движения, которая запускает большую часть автоматических космических аппаратов НАСА.

С институтом так или иначе связан 31 лауреат Нобелевской премии. Из них 17 выпускников и 18 профессоров.

65 человек из выпускников и преподавателей получили национальную научную медаль США или национальную медаль в области технологий и инноваций, 112 человек были избраны в члены национальных академий наук.

2. Кембриджский университет

Местоположение : Кембридж, Великобритания

Число студентов : 18 389

Кембриджский университет - университет Великобритании, один из старейших (второй после Оксфордского) и крупнейших в стране.

Учебная и научная работа студентов и аспирантов организована в шести так называемых "школах" университета.

Каждая "школа" административно - тематическая (проблемная) группа из нескольких факультетов (совокупность кафедр), научно-исследовательских институтов, лабораторий и тому подобного.

Среди людей, так или иначе связанных с Кембриджским университетом, 88 нобелевских лауреатов - по этому показателю он занимает одно из первых мест среди высших учебных заведений мира.

1. Оксфордский университет

Местоположение : Оксфорд, Великобритания

Число студентов : 20 409

Британский университет в городе Оксфорд, Англия. Один из старейших университетов в мире, первый англоязычный и на Британских островах.

Хотя точная дата основания университета неизвестна, есть сведения, что обучение там происходило уже в 1096 г.

Входит в группу "старинных университетов" Великобритании и Ирландии, а также в элитную группу "Рассел" лучших 24 университетов Великобритании.

Обучение платное. Оксфордский университет занимает лидирующие позиции в престижных рейтингах университетов мира.