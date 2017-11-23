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10 самых долгих правлений в истории
21:22 22.11.2017 |
93-летний Мугабе находился у власти в Зимбабве с 1980 г., оставаясь старейшим действующим руководителем государства на планете.
Мугабе правил страной 37 лет. Это довольно длительный период у власти, однако история знает примеры, когда страной управлял один человек в течение более длительного времени.
Ниже представляем 10 самых долгих правлений в истории.
10. Малиетоа Танумафили (45 лет)
Малиетоа Танумафили II Сусуга - вождь, глава государства Самоа.
С 24 мая 1994 г. после отставки президента Малави-Хастингса Банды и до своей кончины 11 мая 2007 г. являлся самым пожилым действующим главой государства на планете.
Титул вождя (Малиетоа) он получил в 1939 г. после кончины отца. Когда 1 января 1962 г. Западное Самоа получило независимость, Малиетоа Танумафили II и Тупуа Тамасесе стали пожизненно главами государства.
Когда последний умер в 1963 г., у Западного Самоа остался один правитель.
С одной стороны, Малиетоа Танумафили II получил титул вождя по наследству, а с другой, хотя он и был пожизненным главой государства, после его смерти глава государства стал избираться парламентом на пять лет.
9. Иван IV Грозный (50 лет)
Иван IV Грозный - государь, великий князь Московский и всея Руси с 1533 г., первый царь всея Руси.
При нем начался созыв Земских соборов, составлен Судебник 1550 года. Проведены реформы военной службы, судебной системы и государственного управления, в том числе внедрены элементы самоуправления на местном уровне (губная, земская и другие реформы).
Были покорены Казанское и Астраханское ханства, присоединены Западная Сибирь, Область войска Донского, Башкирия, земли Ногайской Орды.
Таким образом, при Иване IV прирост территории Руси составил почти 100%, с 2,8 млн км² до 5,4 млн км², к завершению его царствования Русское государство стало размером больше всей остальной Европы.
8. Хирохито (63 года)
Хирохито - 124-й император Японии с 25 декабря 1926 г. Генералиссимус японских войск, имел чин британского почетного генерала (1921), а затем - почетного фельдмаршала (26 июня 1930 г., титул отозван в 1942 г.).
Время пребывания Хирохито у власти было самым долгим в истории Японии, во время его правления произошла коренная трансформация японского общества.
7. Елизавета II (63 года)
Елизавета II - царствующая королева Великобритании с 1952 г. по настоящее время. Взошла на престол 6 февраля 1952 г. в возрасте двадцати пяти лет, после кончины своего отца, короля Георга VI.
Елизавета II происходит из Виндзорской династии.
Является главой Британского Содружества наций и, помимо Соединенного Королевства, королевой пятнадцати независимых государств: Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Гренада, Канада, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Соломоновы Острова, Тувалу, Ямайка. Является также главой англиканской церкви и верховным главнокомандующим Вооруженными силами Великобритании.
6. Королева Виктория (64 года)
Виктория - королева Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии с 20 июня 1837 г. и до смерти. Императрица Индии с 1 мая 1876 г.
Она унаследовала престол в 18 лет, так как все три старших брата ее отца умерли, не оставив легитимных детей.
К этому времени Соединенное Королевство представляло сложившуюся конституционную монархию, где король практически не имел политической силы.
Виктория пыталась влиять на политику правительства и назначения министров. Для народа она стала национальной иконой и считалась человеком строгой морали.
Викторианская эпоха стала периодом промышленного, культурного, политического, научного и военного развития Великобритании и временем наибольшего расцвета Британской империи.
Она была последним монархом Великобритании из Ганноверской династии.
5. Людовик XIV де Бурбон (72 года)
Людовик XIV де Бурбон - король Франции и Наварры с 14 мая 1643 г. Царствовал 72 года - дольше, чем какой-либо другой европейский король в истории.
Людовик, в детские годы переживший войны Фронды, стал убежденным сторонником принципа абсолютной монархии и божественного права королей, укрепление своей власти он сочетал с удачным подбором государственных деятелей на ключевые политические посты.
Царствование Людовика - время значительной консолидации единства Франции, ее военной мощи, политического веса и интеллектуального престижа, расцвета культуры, вошло в историю как Великий век.
Вместе с тем долголетние военные конфликты, в которых Франция участвовала во время правления Людовика Великого, привели к повышению налогов, что тяжелым бременем легло на плечи населения и вызвало народные восстания.
4. Георг Вильгельм Шаумбург-Липпский (73 года)
Георг Вильгельм Шаумбург-Липпский - правитель Шаумбург-Липпе с 1787 г., первоначально при матери-регенте.
Граф Шаумбург-Липпский до 1807 г. После вступления княжества в Рейнский союз первый князь Шаумбург-Липпский.
В 1816 г. Георг Вильгельм издал первую сословную конституцию, в 1854 г. княжество Шаумбург-Липпе вступило в таможенный союз с Пруссией.
3. Кристиан Август Зульцбахский (75 лет)
Кристиан Август Зульцбахский - князь из рода Виттельсбахов; пфальцграф и герцог Зульцбахский - независимого герцогства из Баварского круга.
Его правление - одно из самых долгих царствований в истории Европы и мира.
Десятилетним мальчиком унаследовал отцовский престол. Кристиан Август был толерантным правителем, особенно в отношении религиозной политики.
Он позволил подданным самим выбирать вероисповедание и в 1666 г. позволил евреям расселиться по территории герцогства.
Зульцбах при нем стал духовным центром, где широко развивалось книгопечатание.
2. Бернард VII Воинственный (81 год)
Бернард VII Воинственный - сеньор Липпе с 1429 по 1511 гг.
Бернард VII родился 30 июля 1428 г. и был старшим сыном сеньора (ландграфа) Липпе Симона IV.
Это маленькое государство входило в состав Священной Римской империи. Когда ему было чуть больше одного года, умер отец и он был провозглашен 11 августа главой Липпе.
До 1433 г. регентом был его дядя Отто. После его смерти регентство и воспитание Бернардом принял на себя двоюродный дедушка Дидрих фон Моерс, который был тогда апостольским администратором Падерборнского княжества-епископства.
В 1446 г. Бернард VII стал самостоятельно руководить своим государством. За время своего правления проявил себя волевым и целеустремленным правителем, поэтому получил прозвище Воинственный.
На начальном этапе его правления в Священной Римской империи с 1444 г. разгорелась междусобица, которая продолжалась до 1449 г.
Из этой войны государство Бернарда VII вышло полностью разоренным. Город Бломберг был полностью разрушен.
Бернард принимал участие также и в Гессенской междусобице, которая проходила с 1464 по 1471 гг.
Умер он 2 апреля 1511 г. на 83-м году жизни. Правил своим государством (официально) 81 год и 234 дня.
1. Пиопи II (94 года)
Пиопи II Неферкара - фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 2279-2219 гг. до н. э., из VI династии.
Младший сын фараона Пиопи I и царицы Анехнес-Мерира II, единокровный брат Меренра I, внук первого древнеегипетского визиря-женщины Небет.
Считается, что Пиопи II наследовал престол в шестилетнем возрасте и по преданию прожил до ста лет.
Таким образом, его правление продолжалось 94 года и было самым длительным в мировой истории.
Однако высказывались предположения, что на самом деле фараон правил 64 года, но неправильное понимание текста Манефоном привело к появлению 94 годов правления.
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