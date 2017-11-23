93-летний Мугабе находился у власти в Зимбабве с 1980 г., оставаясь старейшим действующим руководителем государства на планете.

Мугабе правил страной 37 лет. Это довольно длительный период у власти, однако история знает примеры, когда страной управлял один человек в течение более длительного времени.

Ниже представляем 10 самых долгих правлений в истории.

10. Малиетоа Танумафили (45 лет)

Малиетоа Танумафили II Сусуга - вождь, глава государства Самоа.

С 24 мая 1994 г. после отставки президента Малави-Хастингса Банды и до своей кончины 11 мая 2007 г. являлся самым пожилым действующим главой государства на планете.

Титул вождя (Малиетоа) он получил в 1939 г. после кончины отца. Когда 1 января 1962 г. Западное Самоа получило независимость, Малиетоа Танумафили II и Тупуа Тамасесе стали пожизненно главами государства.

Когда последний умер в 1963 г., у Западного Самоа остался один правитель.

С одной стороны, Малиетоа Танумафили II получил титул вождя по наследству, а с другой, хотя он и был пожизненным главой государства, после его смерти глава государства стал избираться парламентом на пять лет.

9. Иван IV Грозный (50 лет)

Иван IV Грозный - государь, великий князь Московский и всея Руси с 1533 г., первый царь всея Руси.

При нем начался созыв Земских соборов, составлен Судебник 1550 года. Проведены реформы военной службы, судебной системы и государственного управления, в том числе внедрены элементы самоуправления на местном уровне (губная, земская и другие реформы).

Были покорены Казанское и Астраханское ханства, присоединены Западная Сибирь, Область войска Донского, Башкирия, земли Ногайской Орды.

Таким образом, при Иване IV прирост территории Руси составил почти 100%, с 2,8 млн км² до 5,4 млн км², к завершению его царствования Русское государство стало размером больше всей остальной Европы.

8. Хирохито (63 года)

Хирохито - 124-й император Японии с 25 декабря 1926 г. Генералиссимус японских войск, имел чин британского почетного генерала (1921), а затем - почетного фельдмаршала (26 июня 1930 г., титул отозван в 1942 г.).

Время пребывания Хирохито у власти было самым долгим в истории Японии, во время его правления произошла коренная трансформация японского общества.

7. Елизавета II (63 года)

Елизавета II - царствующая королева Великобритании с 1952 г. по настоящее время. Взошла на престол 6 февраля 1952 г. в возрасте двадцати пяти лет, после кончины своего отца, короля Георга VI.

Елизавета II происходит из Виндзорской династии.

Является главой Британского Содружества наций и, помимо Соединенного Королевства, королевой пятнадцати независимых государств: Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Белиз, Гренада, Канада, Новая Зеландия, Папуа - Новая Гвинея, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис, Сент-Люсия, Соломоновы Острова, Тувалу, Ямайка. Является также главой англиканской церкви и верховным главнокомандующим Вооруженными силами Великобритании.

6. Королева Виктория (64 года)

Виктория - королева Соединенного Королевства Великобритании и Ирландии с 20 июня 1837 г. и до смерти. Императрица Индии с 1 мая 1876 г.

Она унаследовала престол в 18 лет, так как все три старших брата ее отца умерли, не оставив легитимных детей.

К этому времени Соединенное Королевство представляло сложившуюся конституционную монархию, где король практически не имел политической силы.

Виктория пыталась влиять на политику правительства и назначения министров. Для народа она стала национальной иконой и считалась человеком строгой морали.

Викторианская эпоха стала периодом промышленного, культурного, политического, научного и военного развития Великобритании и временем наибольшего расцвета Британской империи.

Она была последним монархом Великобритании из Ганноверской династии.

5. Людовик XIV де Бурбон (72 года)

Людовик XIV де Бурбон - король Франции и Наварры с 14 мая 1643 г. Царствовал 72 года - дольше, чем какой-либо другой европейский король в истории.

Людовик, в детские годы переживший войны Фронды, стал убежденным сторонником принципа абсолютной монархии и божественного права королей, укрепление своей власти он сочетал с удачным подбором государственных деятелей на ключевые политические посты.

Царствование Людовика - время значительной консолидации единства Франции, ее военной мощи, политического веса и интеллектуального престижа, расцвета культуры, вошло в историю как Великий век.

Вместе с тем долголетние военные конфликты, в которых Франция участвовала во время правления Людовика Великого, привели к повышению налогов, что тяжелым бременем легло на плечи населения и вызвало народные восстания.

4. Георг Вильгельм Шаумбург-Липпский (73 года)

Георг Вильгельм Шаумбург-Липпский - правитель Шаумбург-Липпе с 1787 г., первоначально при матери-регенте.

Граф Шаумбург-Липпский до 1807 г. После вступления княжества в Рейнский союз первый князь Шаумбург-Липпский.

В 1816 г. Георг Вильгельм издал первую сословную конституцию, в 1854 г. княжество Шаумбург-Липпе вступило в таможенный союз с Пруссией.

3. Кристиан Август Зульцбахский (75 лет)

Кристиан Август Зульцбахский - князь из рода Виттельсбахов; пфальцграф и герцог Зульцбахский - независимого герцогства из Баварского круга.

Его правление - одно из самых долгих царствований в истории Европы и мира.

Десятилетним мальчиком унаследовал отцовский престол. Кристиан Август был толерантным правителем, особенно в отношении религиозной политики.

Он позволил подданным самим выбирать вероисповедание и в 1666 г. позволил евреям расселиться по территории герцогства.

Зульцбах при нем стал духовным центром, где широко развивалось книгопечатание.

2. Бернард VII Воинственный (81 год)

Бернард VII Воинственный - сеньор Липпе с 1429 по 1511 гг.

Бернард VII родился 30 июля 1428 г. и был старшим сыном сеньора (ландграфа) Липпе Симона IV.

Это маленькое государство входило в состав Священной Римской империи. Когда ему было чуть больше одного года, умер отец и он был провозглашен 11 августа главой Липпе.

До 1433 г. регентом был его дядя Отто. После его смерти регентство и воспитание Бернардом принял на себя двоюродный дедушка Дидрих фон Моерс, который был тогда апостольским администратором Падерборнского княжества-епископства.

В 1446 г. Бернард VII стал самостоятельно руководить своим государством. За время своего правления проявил себя волевым и целеустремленным правителем, поэтому получил прозвище Воинственный.

На начальном этапе его правления в Священной Римской империи с 1444 г. разгорелась междусобица, которая продолжалась до 1449 г.

Из этой войны государство Бернарда VII вышло полностью разоренным. Город Бломберг был полностью разрушен.

Бернард принимал участие также и в Гессенской междусобице, которая проходила с 1464 по 1471 гг.

Умер он 2 апреля 1511 г. на 83-м году жизни. Правил своим государством (официально) 81 год и 234 дня.

1. Пиопи II (94 года)

Пиопи II Неферкара - фараон Древнего Египта, правивший приблизительно в 2279-2219 гг. до н. э., из VI династии.

Младший сын фараона Пиопи I и царицы Анехнес-Мерира II, единокровный брат Меренра I, внук первого древнеегипетского визиря-женщины Небет.

Считается, что Пиопи II наследовал престол в шестилетнем возрасте и по преданию прожил до ста лет.

Таким образом, его правление продолжалось 94 года и было самым длительным в мировой истории.

Однако высказывались предположения, что на самом деле фараон правил 64 года, но неправильное понимание текста Манефоном привело к появлению 94 годов правления.