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Alibaba купит долю в сети китайских гипермаркетов Sun Art Retail Group за $2,9 млрд
18:09 20.11.2017 |
Интернет-гигант Alibaba Group Holding заявил, что он инвестирует 22,4 млрд гонконгских долларов ($2,87 млрд) в крупную долю в крупнейшем китайском операторе гипермаркетов Sun Art Retail Group, что станет еще одним шагом IT-компании в намерении выйти на рынок офлайн-продаж.
В рамках альянса с Auchan Retail и Ruentex Group Alibaba выкупит долю у Ruentex, в то время как Auchan Retail увеличит свою долю, говорится в совместном заявлении трех компаний, передает Reuters.
Альянс был создан с целью получить новые возможности в китайском секторе розничной торговли продовольственными товарами, который оценивается в $500 млрд, поскольку Alibaba планирует развивать возможности big data на офлайновом розничном рынке, где производится около 85% продаж.
Главный исполнительный директор Alibaba Даниэль Чжан отметил незаменимую роль физических магазинов для потребительского рынка. Он также заявил, что их возможности можно расширить за счет использования технологий, основанных на big data, и персонализированных услуг в цифровой экономике.
Торговля акциями гонконгской Sun Art была приостановлена 13 ноября, но торги возобновились в понедельник, акции при этом снизились на 5,3% в начале торгов, тогда как базовый индекс HSI оставался плоским.
Сделка предоставит французскому ритейлеру Groupe Auchan SA, китайской Alibaba Group и тайваньскому конгломерату Ruentex 36,18%, 36,16% и 4,67% акций в Sun Art соответственно. Alibaba заменит Ruentex в качестве второго крупнейшего акционера компании.
Alibaba инвестировала свыше $9,3 млрд в офлайновые магазины с 2015 г. В прошлом году компания запустила множество концептуальных магазинов без продавцов, включая магазины продуктов и кофейни.
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