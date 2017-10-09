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Лауреатом Нобелевской премии по экономике за 2017 год стал американец Ричард Талер "за вклад в исследование экономического поведения"
14:12 09.10.2017 |
Имя лауреата объявил комитет Шведской Академии 9 октября.
Талер известен как теоретик в области финансового и экономического поведения и автор так называемой "теории подталкивания" ("управляемого выбора").
Ученый сформулировал понятие "либертарианский патернализм" - стратегию, ориентированную на то, чтобы сподвигнуть человека к оптимальному выбору, продиктованному разумом, а не чувствами или сиюминутными желаниями.
Поведенческая экономика изучает влияние социальных, когнитивных и эмоциональных факторов на принятие экономических решений отдельными лицами и учреждениями и последствия этого влияния на рынки.
Одним из основателей поведенческой экономики считается психолог Даниэль Канеман, с которым вместе работал Талер.
В 2002 году Канеман получил Нобелевскую премию по экономике "за применение психологической методики в экономической науке, в особенности - при исследовании формирования суждений и принятия решений в условиях неопределенности".
Нобелевскую премию за 2002 год Канеман разделил с Верноном Смитом, считающимся одним из основателей экспериментальной экономики.
Размер премии в 2017 году составляет девять миллионов шведских крон (1,1 миллиона долларов).
Церемония награждения победителей состоится 10 декабря.
Премия по экономике не является наследием Альфреда Нобеля. Она была учреждена только в 1969 году в честь 300-летия Шведского государственного банка и в память Нобеля, она является самой престижной премией в области экономики.
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