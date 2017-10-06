Близ Дубая хотят построить прототип марсианской колонии за $140 миллионов

Архитекторы из Bjarke Ingels Group разрабатывают прототип марсианской колонии, которую можно построить в пустыне ОАЭ для симуляции будущей жизни переселенцев на Красной планете. Проект оценивается в $140 млн и может раскинуться на площади 176 000 кв. м.

После того как колония будет построена, туда предлагают заселить астронавтов, которые на протяжении года симулировали бы проживание на Марсе. В колонии будет гигантский парник, где переселенцы смогут выращивать под светодиодами сельскохозяйственные культуры в многоярусных лотках, лаборатории, где будут генерироваться энергия и питьевая вода.

Там же будет помещение музея, где посетители смогут изучать достижения в космических исследованиях. Крышу для будущих помещений планируют делать из материалов, способных блокировать солнечную радиацию.