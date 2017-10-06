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Новый тренд: лыжники-миллионеры арендуют… горы
10:41 06.10.2017 |
На сегодня шесть элитных клубов сдают в аренду лыжникам горы. Для того, чтобы стать членом Cimarron Mountain Club, например, придется выкупить членство и недвижимость на склоне за $3 млн, а также делать ежегодные взносы по $50 000.
Тенденция набирает обороты в Скалистых горах США, пишет Bloomberg. Формат «гора в аренду» включает нетронутый склон, безлимитные заброски на вершины и личное жилье.
«Свежий снег - один из самых редких товаров в мире», - говорит совладелец частного горнолыжного курорта Silverton Mountain Эрон Брилл. Лыжный клуб в юго-восточной части штата Колорадо ограничивает доступ к горе 80 гостям в день, если кто-то не выкупает всю гору целиком. Именно по этой причине многие лыжники ни разу не слышали о курорте. Это место может предложить то, что не получишь в переполненном Аспене, Вейле, Санкт-Морице, - возможность беспрепятственно спускаться по склону в послеобеденное время.
«Частные горнолыжные курорты - это своего рода новый частный самолет. Это вариант досуга без хлопот для богатых путешественников, благодаря которому они могут сосредоточиться на своей семье и компании для отдыха», - говорит президент туристического агентства Virtuoso Ltd. Джек Эзон.
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