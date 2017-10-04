Финансовые новости
- |
- 04.10.17
- |
- 03:06
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Нобелевскую премию по физике дали за изучение гравитационных волн
14:15 03.10.2017 |
Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук присудил премию в области физики американцам Райнеру Вайссу, Берри Бэришу и Кипу Торну.
Все трое ученых являются членами LIGO/VIRGO Collaboration. Одна половина премии присуждается профессору Вайссу, вторая - профессорам Бэрришу и Торну вместе.
Ученые получили Нобелевскую премию за решающий вклад в детектор LIGO и за наблюдения гравитационных волн.
LIGO - лазерный интерферометр гравитационно-волновой обсерватории. И Бэриш, и Вайсс стояли у истоков образования проекта LIGO. Virgo также является интерферометром и принадлежит EGO - Европейской гравитационной обсерватории.
Открытие гравитационных волн предсказывал Альберт Эйнштейн в 1916 году. В 2016 году в LIGO объявили, что интерферометры их обсерватории обнаружили гравитационные волны 14 сентября 2015 года. С тех пор ученые коллаборации засекли гравитационные волны, возникшие в результате слияния двух черных дыр, еще три раза. В последний раз - 14 августа 2014 года.
В прошлом году лауреатами Нобелевской премии по физике стали британские ученые Дэвид Таулесс, Майкл Костерлитц и Дункан Халдейн. Они были награждены за теоретические открытия топологических фазовых переходов и топологических фаз материи.
Нобелевская неделя началась накануне с вручения премии по медицине. Она досталась американским ученым Джеффри Холлу, Майклу Розбашу и Майклу Янгу. Они открыли молекулярные механизмы, которые контролируют так называемые циркадные ритмы - "биологические часы" внутри живых организмов, подстраивающие наши физиологические процессы под время дня.
Нобелевская премия по физике была учреждена по воле шведского ученого Альфреда Нобеля и присуждается с 1901 года. Первым премию по физике получил Вильгельм Рентген за "открытие замечательных лучей, названных впоследствии в его честь".
110 Нобелевских премий по физике было присуждено с 1901 года по 2016 год, среди них лишь две были вручены женщинам. Церемония вручения по традиции проходит в Стокгольме 10 декабря - в годовщину смерти Нобеля.
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Развал "Оппоблока". Новинский начал новую игру для Путина
|Рада приняла пенсионную реформу с осовремениванием пенсий с октября и повышением минимального стажа с 2018 года
|Рада приняла закон, запускающий судебную реформу
|Ругаются с первого дня. Удастся ли Порошенко забрать Нацгвардию у Авакова
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Китайская полиция отказалась принимать заявления о краже биткоинов
|Хакнуть биоритмы. Как Нобелевка по медицине поможет людям обманывать свою природу
|Нобелевскую премию по физике дали за изучение гравитационных волн
|Facebook работает над системой распознавания лиц пользователей
|Facebook ужесточит проверку рекламы из-за скандала с объявлениями из России
|Google решил убрать бесплатный доступ к платным статьям из поиска
|Суд разрешил ФБР не раскрывать подробности об инструменте для взлома iPhone
Это интересно
|SEC выдвинула обвинения против двух ICO
|Хакеры Crooks взломали серверы Microsoft для майнинга Monero
|SpaceX предлагает за полчаса долететь из Нью-Йорка в Париж
|Opel переведут на французские моторы
|Размер Нобелевской премии увеличен впервые с 2001 г. - на 12,5%
|Бывший сотрудник Uber основал церковь поклонения искусственному интеллекту
|"Спамер №7" заявил испанскому суду о работе на "Единую Россию"