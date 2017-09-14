Продан самый дорогой пентхаус в Дубае

Апартаменты расположены в проекте One Palm от девелопера Omniyat. Неназванный покупатель заплатил за них $32,7 млн.

Предыдущий рекорд на рынке недвижимости Дубая был зафиксирован в мае нынешнего года, когда пентхаус площадью 1 300 кв.м. на Джумейра Бэй был продан за $16,3 млн компанией Luxhabitat.

Трехэтажные апартаменты в One Palm имеют общую площадь почти 2800 кв.м. Причем почти половину занимают внешние пространства, такие как балконы, террасы и оборудованная крыша.

Покупатель, чье имя держится в секрете, переоборудовал пентхаус под собственные нужды, установив на крыше частный бассейн длиной 20 метров. После окончания работ он станет одним из самых высоко расположенных приватных бассейнов во всем эмирате.

Роскошный проект One Palm расположен на восточной оконечности Пальм Джумейры. Он включает в себя 90 элитных объектов недвижимости. Покупателям предлагаются трех-, четырех- и пятикомнатные апартаменты, а также три трехэтажных пентхауса. Цены на них стартуют от $3,4 млн.

На территории комплекса будут находиться ресторан высокой кухни, три бассейна, кинотеатр, зона барбекю, детская игровая комната и элитный спа. Жители дома смогут парковать свои яхты в специальной марине.

Строительство проекта One Palm планируется завершить в 2018 году.