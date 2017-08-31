Чего боятся миллениалы: топ-10 угроз

Вот уже третий год подряд миллениалы, то есть поколение молодых людей, родившихся в начале 2000-х гг., которые принимают участие в опросе Всемирного экономического форума Global Shapers Survey 2017, полагают, что изменение климата - это самая серьезная проблема, которая влияет на мир сегодня.

Почти половина (48,8%) участников опроса полагают, что изменение климата является основной причиной для беспокойства.

78,1% респондентов заявили, что они бы хотели изменить свой образ жизни, чтобы защищать окружающую среду.

Респонденты также практически единогласно назвали причину изменения климата. Более 91% выразили согласие с утверждением "Наука доказала, что люди несут ответственность за изменение климата".

Результаты исследования были опубликованы на этой неделе. Опрос проводился среди людей в возрасте от 18 до 35 лет. Всего в опросе принимали участие свыше 31 тыс. человек из 186 стран мира.

Ниже представляем топ-10 главных угроз с точки зрения современной молодежи.

10. Отсутствие экономических возможностей и занятости (12,1%)

По прогнозу ООН, опубликованному в начале года, в 2017 г. ожидается умеренный рост уровня глобальной безработицы - с 5,7% до 5,8%, что означает рост числа безработных на 3,4 млн человек.

По прогнозам число безработных в мире в 2017 г. будет составлять чуть более 201 млн человек, к которым в 2018 г. должны прибавиться 2,7 млн человек, поскольку численность рабочей силы растет быстрее, чем создаются новые рабочие места, говорится в докладе МОТ "Перспективы занятости и социальной защиты в мире: тенденции 2017".

Проблема безработицы особенно остро стоит в странах Латинской Америки и Карибского бассейна, где в 2017 г. значительно ощущаются последствия недавней рецессии, а в странах Африки к югу от Сахары уже два десятилетия сохраняются самые низкие темпы экономического роста для этого региона. В обоих регионах стремительно растет число граждан, достигающих трудоспособного возраста.

9. Безопасность и благополучие (14,1%)

Вопросы безопасности особенно остро стоят в мире, и с этим согласны 14,1% респондентов.

В различных регионах мира вопросы безопасности связаны с различными факторами. Так, Ближний Восток - это регион, где постоянно идут вооруженные конфликты, а население страдает от терроризма.

Однако и в таких, казалось бы, благополучных регионах, как Европа, вопрос безопасности становится все более острым. Недавние теракты в испанской Каталонии лишь подтверждают эти опасения.

Если говорить об Африке, то и здесь вопросы безопасности и благополучия стоят очень остро. Здесь идут вооруженные столкновения, а также остро стоят вопросы голода и здравоохранения.

8. Нехватка образования (15,9%)

Если для жителей развитых стран образование является чем-то обыденным, то для значительной части мирового населения доступ к образованию ограничен.

Во многих странах мира дети не имеют возможности получать образование, а также наблюдается высокий уровень безграмотности и среди взрослого населения.

Прежде всего речь идет об отсталых в экономическом смысле странах - Чад, Буркина-Фасо, Гвинея, Мали, Сьерра-Леоне и другие страны Африканского континента.

7. Нехватка воды и продуктов питания (18,2%)

Казалось бы, проблема нехватки еды и питьевой воды - это проблема, которую ассоциируют с Африкой.

Однако нехватка воды - это также проблема, характерная и для США, где в Калифорнии наблюдается многолетняя засуха.

Перебои с поставками продуктов питания вызывают обеспокоенность и на Ближнем Востоке, где из-за вооруженного конфликта мирное население часто вынуждено голодать.

6. Отчетность правительств и прозрачность/коррупция (22,7%)

Ранее в этом году были опубликованы результаты исследования EY EMEIA Fraud Survey, которое показало, что, несмотря на небольшой прогресс в борьбе с коррупцией в Европе, на Ближнем Востоке, в Индии и Африке (региона EMEIA), 51% респондентов по-прежнему воспринимают проблему коррупции как очень серьезную в своих странах.

27% респондентов утверждают, что в их странах использование взяток - это обычная практика в бизнесе при получении тендеров. Среди них 14% были из Западной Европы.

Однако традиционно странами с самым высоким уровнем коррупции считаются страны Африки и часть ближневосточных стран.

Тем не менее и в развитых странах вопросы коррупции и недостаточной прозрачности правительства встают довольно остро.

5. Религиозные конфликты (23,9%)

Религиозные конфликты имели место на протяжении всей истории человечества.

В настоящий момент настоящим центром таких конфликтов является Ближний Восток, в частности такие страны, как Сирия и Ирак.

К сожалению, вооруженный конфликт в регионе приводит к уничтожению целых групп людей по религиозному признаку, что, несомненно, вызывает обеспокоенность.

4. Бедность (29,2%)

В мире много стран, которые имеют очень низкий ВВП (даже ниже $1 тыс. в год) и считаются наиболее неблагоприятными.

Прежде всего речь идет о странах Африки - Малави, Бурунди, ЦАР, Нигер, Либерия и другие.

В этих странах критическая ситуация в области здравоохранения: ощущается нехватка как базовых медикаментов, так и средств гигиены, что приводит к масштабным эпидемиям.

А если добавить к этому высокую смертность из-за голода и нехватки питьевой воды, то с уверенностью можно сказать, что жизнь в этих странах - настоящая катастрофа.

3. Неравенство (30,8%)

Неравенство по-прежнему является одной из серьезных проблем. Даже в самых богатых и развитых странах существует большой разрыв между доходами богатого и бедного населения.

Недавнее исследование Oxfam показывает, что всего 8 человек с общим состоянием в $426 млрд имеют то же количество денег, что беднейшая половина населения мира.

Это исследование также показало, что 1% самых богатых людей в мире принадлежит больше, чем остальной части населения.

Более того, состояние этих людей продолжает расти, и в течение следующих 25 лет в мире появятся первые триллионеры.

2. Масштабные конфликты, войны (38,9%)

Всем известно про конфликт на Ближнем Востоке, о котором постоянно говорят и пишут в СМИ. Тем не менее это не единственная горячая точка на земном шаре.

Помимо Ближнего Востока постоянные конфликты происходят в странах Африки, причем если ближневосточный конфликт регулярно освещается в прессе, то о столкновениях в Африке обычно молчат.

Тем не менее в этих конфликтах гибнет огромное число людей каждый год.

Обеспокоенность также вызывает и нарастающее напряжение между Северной Кореей и США, когда две страны грозят друг другу открытым конфликтом.

1. Изменение климата/разрушение природы (48,8%)

Люди опасаются изменения климата, так как оно приводит к разрушению природы.

И дело не только в природе, но и в экономических последствиях, которые несет с собой глобальное потепление.

Прежде всего отмечают различные природные катастрофы - наводнения, ураганы, засухи, ливни.

Все это оказывает существенное негативное влияние на население, на качество жизни и на безопасность в целом.

Еще одним последствием может стать глобальная нехватка питьевой воды в тех регионах, где температуры будут намного выше привычных и где и так наблюдается острая нехватка воды, прежде всего в южных широтах.

Голод - еще одно неприятное последствие изменения климата, так как оно будет оказывать негативное влияние на сельское хозяйство, приводя к неурожаям и гибели культур.