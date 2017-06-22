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Джордж Клуни продал свой бренд текилы за $1 млрд
08:00 22.06.2017 |
У голливудского актера Джорджа Клуни, который недавно стал отцом близнецов, снова есть повод для празднования. Премиальный американский бренд текилы Casamigos, одним из основателей которого был Клуни, куплен британским алкогольным гигантом Diageo за 1 млрд долларов.
Как отмечает Би-Би-си, соглашение с Diageo было подписано всего спустя пару недель после того, как жена актера Амаль Клуни родила двойню - девочку и мальчика.
Джордж Клуни основал компанию Casamigos в 2013 году вместе со своими друзьями Ранде Гербером и Майком Мелдманом.
По их словам, бренд Casamigos (в переводе с испанского - "дом друзей") родился после ночных дружеских посиделок с текилой.
В Diageo заявили о намерении сделать Casamigos международным брендом.
Ранде Гербер, муж супермодели Синди Кроуфорд, рассказал, что Casamigos "началась с дружбы и затеи создать самую вкусную и мягкую текилу".
Джордж Клуни сказал в интервью Эс-эн-би-си, что он и его друзья "останутся частью Casamigos и, пожалуй, выпьют вечером по шоту. Или даже по два".
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